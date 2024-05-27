Έξω φρενών είναι οι αστυνομικοί για την χαμηλή αντιμισθία που θα λάβουν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Μάλιστα προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα αντίδρασης. Συγκεκριμένα ο κλάδος Αστυνομικού Σώματος, που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ), πληροφορήθηκε ότι, με βάση απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η αντιμισθία που θα λάβουν τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία θα εργαστούν στις επερχόμενες εκλογές, στις 9 Ιουνίου 2024, θα είναι υπολογισμένη στη μισθολογική κλίμακα Α3.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συντεχνίας, πρόκειται για άδικη απόφαση που έχει προκαλέσει αναστάτωση ανάμεσα στους εργαζόμενους στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες μέλη της Αστυνομίας, η πλειοψηφία των οποίων είναι τοποθετημένα στη μισθολογική κλίμακα Α7, Α8, Α9, με προϋπηρεσία πέραν των 15 ετών, θα εργαστούν υποχρεωτικά συνεχόμενο ωράριο, πέραν των 20 ωρών την Κυριακή των εκλογών, για την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας (σε αντίθεση με τους δημοσίους υπαλλήλους των οποίων η εργασία είναι προαιρετική) και θα λάβουν αντιμισθία ως νεοεισερχόμενοι σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Μετά και την πρόσφατη διαταγή του Αρχηγού της Αστυνομίας, που υποχρέωσε συνάδελφους/σες να εργάζονται πέραν του συνήθους ωραρίου τους, λαμβάνοντας χρόνο ανάπαυσης αντί μισθού, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση κατ΄επέκταση, με αυτή την απόφαση ολοκλήρωσαν την αδικία σε βάρος των μελών της Αστυνομίας. Οι ακατανόητες “αλχημείες” του Υπουργείου Οικονομικών, για εξοικονόμηση πόρων από χαμηλόμισθα μέλη της Αστυνομίας είναι απλά απαράδεκτες, δεδομένου μάλιστα, ότι αυτό το κόστος δεν είναι επαναλαμβανόμενο.

Ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ διεκδικεί για τα μέλη του και όλους τους συναδέλφους/συναδέλφισσες δίκαιη μεταχείριση, δηλαδή την πληρωμή της αντιμισθίας κάθε εργαζόμενου ανάλογα με τις ώρες που θα εργαστεί, στη βάση της μισθολογικής κλίμακας που είναι τοποθετημένος.

Τα μέλη της Αστυνομίας αριθμούν περί τις 5.500 άτομα και με τις οικογένειές τους αποτελούν σημαντική ομάδα του εκλογικού σώματος και αυτό θα πρέπει να έχουν κατά νου οι κυβερνώντες, όταν λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τους συναδέλφους/συναδέλφισσες.

Η ΑΣΔΗΚ καλεί την Κυβέρνηση και ειδικότερα τον Υπουργό Οικονομικών όπως αναθεωρήσουν τάχιστα την άδικη απόφασή τους. « Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ θα υποχρεωθεί να εξετάσει μέτρα αντίδρασης προκειμένου να προστατεύσει το καλώς νοούμενο συμφέρον των συναδέλφων/σών.»