Τη θέση της Κύπρου ως προοδευτικού κόμβου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την προηγμένη τεχνολογία και την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στην καινοτομία ανέδειξε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης στο πλαίσιο επίσκεψης υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η επίσκεψη αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κύπρου στο πλαίσιο του «Οράματος 2035» για την προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών, την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στο νησί.

Όπως αναφέρεται, κατά την επίσημη επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας, υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ, καθώς και Κύπρου και Ινδίας. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου με τα ΗΑΕ, με το οποίο ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την επέκταση του κυπριακής προέλευσης φεστιβάλ Reflect στο Ντουμπάι, πραγματοποιήθηκε στο Dubai Silicon Oasis υπό την αιγίδα της Αρχής Ολοκληρωμένων Οικονομικών Ζωνών του Ντουμπάι (DIEZ), παρουσία του Δρ. Μοχάμεντ Αλ Ζαρούνι, Εκτελεστικού Προέδρου της DIEZ και Αντιπροέδρου και CEO του Dubai Silicon Oasis και του Επικεφαλής Επιστήμονα, Δημήτρη Σκουρίδη, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νικόδημο Δαμιανού.

Συμπληρώνεται ότι το μνημόνιο υπέγραψαν ο Στυλιανός Λάμπρου, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της The Doers Company, ο Dusan Duffek, συνιδρυτής της The Doers Company και Managing Partner της Zero One Hundred και ο Badr Buhannad, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Dubai Silicon Oasis.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία παρέστη στην τελετή κατόπιν πρόσκλησης του Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Emirates Airline και του Emirates Group, Δεύτερου Αντιπροέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ντουμπάι και Προέδρου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δρ. Juma Al Matrooshi, Γενικός Διευθυντής της Dubai Silicon Oasis, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κλεοβούλου, Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στο Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας και ο Γιώργος Παρτασίδης, Εμπορικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο Ντουμπάι.

Προστίθεται ότι ο Επικεφαλής Επιστήμονας, μαζί με τον Δρ. Juma Al Matrooshi και τον Badr Buhannad, παρευρέθηκε επίσης στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Avinash Mudaliar, συνιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της HT Labs, του τμήματος καινοτομίας και προϊόντων του Ινδικού ομίλου HT Media, και των συνιδρυτών της The Doers Company, Στυλιανού Λάμπρου και Dusan Duffek.

Όπως σημειώνεται, το μνημόνιο θέτει τα θεμέλια για τριμερή συνεργασία μεταξύ Κύπρου, ΗΑΕ και Ινδίας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής υποδομής και της επιχειρηματικότητας, με στόχο και την κάλυψη του Reflect Festival από ινδικά μέσα ενημέρωσης και την προγραμματισμένη επέκτασή του στο Ντουμπάι το 2026.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είχε παράλληλα σειρά επαφών με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, θεσμικούς φορείς και επενδυτές, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Κύπρου να καταστεί εφαλτήριο για περιφερειακή συνεργασία και τεχνολογική ηγεσία.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Ralph Debbas, Διευθύνοντα Σύμβουλο της W Motors, του πρώτου κατασκευαστή πολυτελών σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων στη Μέση Ανατολή, τον Hans Christensen, Αντιπρόεδρο του Dubai Technology Entrepreneur Campus (Dtec), την Anna Lootah, Γενική Διευθύντρια του Dubai Airport Freezone Authority (DAFZA), την SIG, παγκόσμιο ηγέτη σε βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας, και τον Mustafa Al Hariri, Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων στο Rochester Institute of Technology – Dubai, αμερικανικό ερευνητικό πανεπιστήμιο που εστιάζει στην εφαρμοσμένη καινοτομία και την ανάπτυξη ταλέντων σε αναδυόμενες τεχνολογίες.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας συζήτησε με τον Δρ. Marwan Al Zarouni, επικεφαλής σε θέματα ΤΝ στο Department of Economy and Tourism στο Ντουμπάι και CEO του Dubai Blockchain Center, ευκαιρίες και βέλτιστες πρακτικές για την προετοιμασία μικρών χωρών για την υιοθέτηση της ΤΝ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους το Ντουμπάι κατάφερε να μειώσει τα έξοδα του δημόσιου τομέα κατά 1,3 δις δολάρια μέσω λύσεων blockchain, συμπληρώνεται σχετικά.

Πραγματοποιήθηκαν, παράλληλα, επαφές με νεοφυείς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της DistiChain, εταιρείας ενοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας βασισμένης στην τεχνολογία blockchain, και της Datanuum, εταιρείας ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να ιδρύσει ευρωπαϊκά γραφεία στην Κύπρο, ενώ διεξήχθησαν, ακόμη, συζητήσεις με παγκόσμια και περιφερειακά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως η Oraseya Capital.

Ιδιαίτερης σημασίας, όπως αναφέρεται, ήταν και η συνάντηση με τον Δρα Waddah S. Ghanem Al Hashmi, Αντιπρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Φόρουμ Πετρελαϊκών Εταιρειών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ναυτιλίας των ΗΑΕ και Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής των ΗΑΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ESMA), με επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και των ΗΑΕ σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια και η υγεία.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ο κ. Σκουρίδης συμμετείχε σε podcast που φιλοξένησαν ο Anton Golub, Chief Business Officer στη Freedx, και ο Δρ. Δημήτριος Ζάμπογλου, CEO UAE στην BlockFills, στο οποίο ανέπτυξε την εθνική στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της ΤΝ, την προοπτική των ερευνητικών της ιδρυμάτων και το όραμα της χώρας να λειτουργήσει ως αξιόπιστη περιφερειακή πύλη για την καινοτομία, τις επενδύσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε ολόκληρη την περιοχή, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ