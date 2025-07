Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλοντας οριστικά τις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Τρεις μήνες από την ημέρα που άρχισαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις εισοδήματος μισθωτών και αυτοεργοδοτούμενων, έχει προχωρήσει στην οριστική υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων γύρω στο 39% των φορολογουμένων που είχαν υποβάλει πέρσι τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Για το φορολογικό έτος 2023 είχαν υποβάλει οριστικά τις δηλώσεις εισοδήματος συνολικά 317.500 μισθωτοί και αυτοεργοδοτούμενοι. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», το 39% που προχώρησε σε οριστική υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων αντιστοιχεί σε 122.980 χιλ. φορολογουμένους, από τους οποίους οι 112.700 φορολογούμενοι είναι μισθωτοί και οι 10.260 αυτοεργοδοτούμενοι.

Παράλληλα, άλλες 18.310 φορολογούμενοι έχουν επεξεργαστεί τη δήλωση τους και την έχουν τοποθετήσει σε προσωρινή παραλαβή. Από το σύνολο των φορολογούμενων που έχουν προχωρήσει σε προσωρινή επεξεργασία των δηλώσεων, οι 16.480 είναι μισθωτοί και οι 1.830 αυτοεργοδοτούμενοι.

Τις επεξεργάστηκε το 44%

Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων του Τμήματος Φορολογίας, συνολικά έχει επεξεργαστεί τις φορολογικές του δηλώσεις (οριστική υποβολή και προσωρινή παραλαβή) το 44% των φορολογουμένων που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δηλώσεις εισοδήματος.

Δηλαδή, συνολικά έχουν προχωρήσει σε κάποιου είδους επεξεργασία 141.290 φορολογούμενοι, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το φορολογικό έτος 2023 ήταν 322 χιλ. φορολογούμενοι. Υπενθυμίζεται πως η επεξεργασία και η προσωρινή παραλαβή της δήλωσης, δεν συνεπάγεται με οριστική υποβολή, για αυτό πολλές φορές το Τμήμα Φορολογίας κάλεσε στους φορολογούμενους έχουν βάλει στην αναμονή τις δηλώσεις τους να τις υποβάλλουν οριστικά.

Στο παρελθόν, αριθμός φορολογουμένων που είχαν βάλει στη αναμονή τις δηλώσεις τους, για διάφορους λόγους δεν τις υπέβαλλαν οριστικά με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις. Βάσει της νομοθεσίας όσοι δεν υποβάλουν εντός της χρονικής προθεσμίας τις φορολογικές τους δηλώσεις τους επιβάλλεται πρόστιμο €100, εξαιτίας της εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων.

Υπενθυμίζεται πως φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άρχισε την 30η Απριλίου με καταληκτική ημερομηνίας υποβολής την 31η Ιουλίου. Στην πορεία το Υπουργικό Συμβούλιο, για να προλάβει τις καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο δίνεται παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

Οι δηλώσεις και το Tax For All

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500. Υπενθυμίζεται ο νόμος που εγκρίθηκε το 2019, καθορίζει πως υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχουν όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως εισοδήματος , ωστόσο τα τελευταία χρόνια το Υπουργικό εκδίδει διατάγματα με τα οποία εξαιρούνται από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω των €19.500.

Ο λόγος που δεν εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση για όλους τους φορολογούμενους οφείλεται από τη μια στη λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης του Τμήματος Φορολογίας Tax For All αλλά και των προβλημάτων που δημιουργήσαν εξωγενείς παράγοντες όπως ήταν η πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή εάν εφαρμοζόταν πλήρως ο νόμος τότε θα προστίθονταν άλλες 150 φορολογούμενοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία θα μπλόκαραν το μηχανογραφικό του Τμήματος.

Τώρα η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος γίνεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy. Με την πλήρη εφαρμογή του Tax For All περί τα τέλη του 2026 η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται μέσω του συγκεκριμένου συστήματος. Αρμόδια πηγή, εξέφρασε την εκτίμηση πως οι φορολογούμενοι μέχρι την πλήρη λειτουργία του Tax For All θα εξοικειωθούν με το νέο σύστημα και όταν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις δηλώσεις μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, δεν θα αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.