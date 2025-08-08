Στο 5,9% υποχώρησε ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τέλος Απριλίου 2025, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του κυπριακού τραπεζικού τομέα που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Τον Μάρτιο, ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 6,1%.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως σε αποπληρωμές δανείων, μετακινήσεις σε κατηγορίες εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφές και συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

Στοιχεία Απριλίου 2025

Από τις συνολικές χορηγήσεις €25,19 δισ. , το ποσό των €1,49 δισ. αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκ των οποίων €1,15 δισ. είναι καθυστερημένα πέραν των 90 ημερών.

Στα νοικοκυριά, το ποσοστό ΜΕΧ ανέρχεται στο 7,7%.

Στις επιχειρήσεις, ο δείκτης είναι στο 5,1%, ενώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αγγίζει το 7,3%.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΧ μέσω προβλέψεων επισφαλειών αυξήθηκε ελαφρώς στο 60,7% τον Απρίλιο, έναντι 60,5% τον Μάρτιο.

Όσον αφορά τις χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν, αυτές ανήλθαν στο τέλος Απριλίου στα €1,3 δισ., εκ των οποίων περίπου €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων, με θετική τάση στον περιορισμό των ΜΕΧ, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί πλήρης εξυγίανση, ιδιαίτερα σε ευάλωτους τομείς όπως οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά.