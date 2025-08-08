Πάνω από 500 αιτήσεις επαναδραστηριοποίησης έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών της ορεινής Λεμεσού, ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Όμοδος.

Η Υπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση των τοπικών κοινοτήτων στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, ενώ τόνισε πως η Κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη στήριξη των περιοχών αυτών και στην άμεση υλοποίηση των εξαγγελθέντων προγραμμάτων. «Έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις σε πέραν των 1.000 γεωργών και για την επαναδραστηριοποίηση έχουν κατατεθεί πάνω από 500 αιτήσεις», ανέφερε.

Προτεραιότητα η καλλιέργεια και η πρόληψη

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε πως οι αιτήσεις επαναδραστηριοποίησης εντάσσονται στα δύο στοχευμένα σχέδια του Υπουργείου για την αναβίωση των καλλιεργειών, ενώ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στόχος, όπως είπε, είναι η επανακαλλιέργεια τεμαχίων με αμπέλια, ελιές και χαρουπιές που μπορούν να λειτουργήσουν ως πράσινες αντιπυρικές ζώνες.

Αναφερόμενη στα μέτρα προστασίας από διαβρώσεις και πλημμύρες, η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ήδη ολοκληρώσει επιτόπια χαρτογράφηση και προχωρά σε προκηρύξεις για τα απαιτούμενα υλικά και έργα. «Στόχος μας είναι μέχρι τον Οκτώβριο να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στα επικίνδυνα σημεία γύρω από τις κοινότητες», είπε.

Καθαρισμός ρυακιών και αναδάσωση με τα σωστά είδη

Σχετικά με τις παρεμβάσεις σε ρυάκια και τα καμένα, η κ. Παναγιώτου διευκρίνισε ότι στόχος είναι η προστασία της ζωής που αναπτύσσεται στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς παρεμβάσεις που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Τόνισε ότι οι οδηγίες του Τμήματος Υδάτων εστιάζουν σε κατάλληλες μεθόδους καθαρισμού.

Όσον αφορά τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στις αναδασώσεις, η Υπουργός ανέφερε ότι το Τμήμα Δασών έχει καταρτίσει σχέδιο που περιλαμβάνει 245 κοινότητες και προβλέπει τη φύτευση μη πυρόφιλων και κατάλληλα προσαρμοσμένων στο κυπριακό περιβάλλον δέντρων.

Η Υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι οι πράσινες αντιπυρικές ζώνες αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ικανοποίηση για ρυθμό υλοποίησης μέτρων εκφράζει ο Κοινοτάρχης Ομόδους

Ικανοποίηση για ρυθμό υλοποίησης των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη ορεινή Λεμεσό, εξέφρασε ο Κοινοτάρχης Ομόδους Ευγένιος Μιχαήλ, σε δηλώσεις ύστερα από σύσκεψη, την Παρασκευή, με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, και άλλους υπηρεσιακούς.

Ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες λέγοντας ότι από την ημέρα των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, “υλοποιούνται όλα όσα έχουμε συμφωνήσει και πολύ γρήγορα”, προσθέτοντας ότι “όπου υπάρχει πρόβλημα το λέμε, αλλά να λέγονται και τα καλά”.

Ανέφερε ότι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας εργάζονται αδιάκοπα από τις 26 Ιουλίου και Σαββατοκύριακα και καθημερινές προς εξυπηρέτηση του κόσμου, ενώ παρόμοια είναι και η ανταπόκριση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ο Κοινοτάρχης ανέφερε ότι έθεσαν στην Υπουργό και άλλα σοβαρά, επιμέρους θέματα, όπως είναι το θέμα του καθαρισμού δημόσιων αργακιών και ποταμών, για τα οποία δεν έχουν οι κοινότητες εξουσιοδότηση.

Ανέφερε ότι για το ζήτημα αυτό πρέπει να βρεθούν λύσεις γατί οι κοινότητες θέλουν βοήθεια και δεν μπορούν από μόνες τους να καθαρίσουν τους ποταμούς. Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι για το θέμα αυτό θα βρεθούν λύσεις.

Σε ερώτηση αν το χωριό θα πλημμυρήσει εάν βρέξει, εξαιτίας του μη καθαρισμού ποταμών και ρυακιών, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το ‘Ομοδος , αλλά όπου ο ποταμός περνά δια μέσου κοινοτήτων, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα.

Για το ‘Ομοδος είπε ότι θα έχουν ζημιές σε καλλιέργειες, οι οποίες γλίτωσαν από τη φωτιά.

Ανέφερε ότι στη σύσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της επαναδραστηριοποίησης αγροτών και έγινε αποδεκτό το αίτημα για παράταση γιατί, όπως εξήγησε ο Κοινοτάρχης, “θέλαμε να δοθεί χρόνος γιατί θέλουμε όλη καμένη γη που ήταν αμπελώνες ή περιβόλια να επαναφυτευτεί”.

“Και ταυτόχρονα μας χαροποιεί το γεγονός ότι στα μέτρα θα δοθεί και νέα έκταση γης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, αν κάποιος νέος θέλει να δραστηριοποιηθεί ή κάποια από τα οινοποιεία μας θέλουν εκτάσεις για να φυτέψουν, χωρίς τα πέναλτι, και τα δικαιώματα να αγοράσει κάποιος, να βοηθηθεί ο κόσμος να επαναφέρει τα κρασοχώρια μας γιατί θέλουμε να τα δούμε ξανά ζωντανά”, ανέφερε.

