Αύξηση κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο 2025, φτάνοντας τα €3.871,4 εκ. έναντι €3.648,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τον Ιούνιο 2025, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 21,1%, αγγίζοντας τα €1.114,7 εκ. από €920,3 εκ. τον Ιούνιο 2024. Οι εισαγωγές από Κράτη Μέλη της ΕΕ ανήλθαν σε €588,0 εκ. και από τρίτες χώρες σε €526,7 εκ., έναντι €554,3 εκ. και €366,0 εκ. αντίστοιχα πέρυσι.

Οι εισαγωγές περιλάμβαναν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €50,6 εκ., έναντι €77,8 εκ. τον Ιούνιο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 ανήλθαν σε €506,5 εκ. έναντι €452,5 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,9%. Οι εξαγωγές προς Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €141,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €365,0 εκ., έναντι €127,8 εκ. και €324,7 εκ. αντίστοιχα πέρυσι.

Οι εξαγωγές περιλάμβαναν μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €63,3 εκ., έναντι €160,6 εκ. τον Ιούνιο 2024.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,0% στα €6.495,6 εκ., έναντι €5.645,9 εκ. το 2024, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 31,4% στα €2.624,2 εκ., από €1.997,6 εκ. πέρυσι.