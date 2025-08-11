Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που υποχρεώνουν τους καταναλωτές σε συνεχή χρήση των κλιματιστών, σε συνδυασμό με βλάβες σε μονάδες της ΑΗΚ και στους τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, έχουν δημιουργήσει ένα κοκτέιλ κινδύνου για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού τις επόμενες 2-3 ώρες.

Η μέγιστη διαθέσιμη παραγωγή από μονάδες της ΑΗΚ είναι μόλις 1040 μεγαβάτ, ισχύς που είναι πιθανό να μην είναι αρκετή να καλύψει τις ανάγκες μεταξύ 7 και 9 απόψε, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά θα μηδενιστεί. Πριν από λίγα λεπτά, ο Διαχειριστής ανέρτησε στην ιστοσελίδα του ότι η μέγιστη διαθέσιμη παραγωγή ανέβηκε στα 1050 μεγαβάτ.

Στις 6.15 το απόγευμα η κατανάλωση ήταν 1.106 μεγαβάτ, αλλά υπήρχε ακόμα παραγωγή από φωτοβολταϊκά 116 μεγαβάτ. Σε λίγη ώρα, αν η κατανάλωση διατηρηθεί πάνω από 1,000 μεγαβάτ, ο κίνδυνος διακοπών θα είναι πολύ μεγάλος.

Πληροφορίες του Φιλελευθέρου από τον Διαχειριστή Μεταφοράς και την ΑΗΚ επιβεβαιώνουν πως η κατάσταση είναι πολύ οριακή.

Οι αρμόδιοι δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει ανακοίνωση προειδοποίησης προς το κοινό, καλώντας τον να συνεισφέρει στην αποφυγή αποσυνδέσεων νοικοκυριών εκ περιτροπής, ωστόσο η ανάγκη εξοικονόμησης ηλεκτρισμού είναι επείγουσα.