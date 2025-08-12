Αύξηση κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των εξαγωγών αυξήθηκε περισσότερο σε σχέση με το ποσοστό των εισαγωγών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία χθες Δευτέρα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.871,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με €3.648,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικά για τον Ιούνιο, τα στοιχεία της Στατιστικής κατέδειξαν αύξηση 21,1% όσον αφορά στις συνολικές εισαγωγές αγαθών, φτάνοντας τα €1.114,7 εκ. σε σύγκριση με €920,3 εκ. τον Ιούνιο 2024. Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2025 ήταν €506,5 εκ. σε σύγκριση με €452,5 εκ. τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €6.495,6 εκ. σε σύγκριση με €5.645,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,0%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ήταν €2.624,2 εκ. σε σύγκριση με €1.997,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 31,4%.

Ζητήσαμε από τον οικονομολόγο Τάσο Γιασεμίδη, να μας εξηγήσει γιατί συνεχίζει να αυξάνεται το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, από τη στιγμή που η αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών, είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του ποσοστού των εισαγωγών. Όπως μας ανέφερε, ένεκα του γεγονότος ότι σε πραγματικά νούμερα, οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις εξαγωγές, αυτό καθιστά την αύξηση του 15% μεγαλύτερη από την αύξηση του 31,4% των εξαγωγών. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι συνολικές εισαγωγές για το εξάμηνο ήταν €6.495,6 εκ., ενώ οι εξαγωγές €2.624,2 εκ.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Γιασεμίδης σημείωσε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν κυπριακές εταιρείες σε ξένες, προσμετρούνται στις εξαγωγές. Συγκεκριμένα, εάν ένα λογιστικό γραφείο, προσέφερε υπηρεσίες σε μια ξένη εταιρεία, η χρέωση της κυπριακής εταιρείας, περιλαμβανόταν στις εξαγωγές. Με την απώλεια των Ρώσων πελατών, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των υπηρεσιών έχει χαθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εξαγωγών.

Ερωτηθείς για τη συνεχιζόμενη αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και για τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές, ο κ. Γιασεμίδης, σημείωσε ότι ως νησί που είμαστε, είναι σχεδόν αδύνατο να καταστούμε αυτάρκεις και να παράγουμε όσα χρειαζόμαστε. Την ίδια ώρα όμως, θα πρέπει να χαράξουμε συγκεκριμένη στρατηγική ως προς το κομμάτι των εξαγωγών, καθώς υπάρχουν οι προοπτικές αύξησης τους. Ενδεικτικά, ο κ. Γιασεμίδης αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στα προϊόντα που θα μπορούσαμε να εξάγουμε ή να ενισχύσουμε τις εξαγωγές τους. Η προσφορά στο ΑΕΠ της χώρας του πρωτογενή τομέα άγγιζε, σε όχι και τόσο μακρινές εποχές το 18%, ενώ προσέφερε εργασία στο ένα τρίτο του οικονομικού πληθυσμού. Πλέον αυτό έχει χαθεί, με ότι συνεπάγεται για την αύξηση των εισαγωγών και την εξάρτηση από τρίτες αγορές, ακόμα και για βασικά προϊόντα. Παράλληλα, ο κ. Γιασεμίδης στάθηκε και στο κομμάτι της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι με την ενίσχυση και επέκταση των ΑΠΕ, ενδεχομένως σε κάποιο στάδιο να είμαστε σε θέση να εισάγουμε μικρότερες ποσότητες πετρελαίου για τις εγχώριες ανάγκες.