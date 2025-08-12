Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι το σύστημα Tax For All (TFA) θα τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 14 έως και τις 22 Αυγούστου 2025, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης των μηχανογραφικών συστημάτων.

Αναστολή πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο TFA ούτε στις συνδεδεμένες υπηρεσίες που υποστηρίζει η πλατφόρμα.

Παράταση προθεσμίας για τον VIES Ιουλίου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για τον Ιούλιο 2025 παρατείνεται μέχρι και τις 27 Αυγούστου 2025.

Στόχος η βελτίωση των υπηρεσιών

Η αναβάθμιση στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Το Τμήμα απολογείται για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.