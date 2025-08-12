Μαύρα ήταν τα εισοδήματα επαγγελματιών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και δεν τα δηλώνουν στο Τμήμα Φορολογίας.

Οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή πέφτουν βροχή στην Ελεγκτική Υπηρεσία και τις διαβιβάζει στις φορολογικές αρχές για εξέταση. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν μεταξύ άλλων εταιρεία παροχής υπηρεσιών αισθητικής, νηπιαγωγεία, επενδυτικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Οι καταγγελίες αφορούσαν φοροδιαφυγή αλλά υπήρξαν και καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος.

Το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην ποινική δίωξη φορολογουμένων. Μεταξύ άλλων, οι καταγγελίες που έγιναν αφορούσαν:

– Το 2023 υπήρξαν καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένου ατόμου (Πάροχου Υπηρεσιών Αισθητικής) για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Έφορος Φορολογίας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι από την εξέταση προέκυψαν οφειλόμενοι φόροι ύψους €30.959 για φόρο εισοδήματος, €1.215 για έκτακτη αμυντική εισφορά, €3.586 για ΓεΣΥ και €5.758 για τόκους και επιβαρύνσεις για τα έτη 2018-2022.

– Το 2024 έγιναν καταγγελίες για φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα, με τη συμμετοχή τριών κυπριακών εταιρειών, μέσω της αγοραπωλησίας μετοχών το 2012 και 2013. Από τη διερεύνηση εντοπίστηκαν αγοραπωλησίες μετοχών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που δημιουργούν ερωτήματα εάν είναι πραγματικές πράξεις μεταξύ τρίτων προσώπων με βάση την αρχή των εμπορικών συναλλαγών ή αν πρόκειται για πράξεις μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων τύπου άτοκου δανεισμού ή/και προκύπτει θέμα πρόσθετων φορολογιών ή πλασματικών ποσών που ενδεχομένως να σχετίζονται με θέματα που υπόκεινται στον περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο. Το Τμήμα Φορολογίας δεν εντόπισε από τις συγκεκριμένες εταιρείες πληρωμές για τέλη χαρτοσήμων που σχετίζονται με μετοχές.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάλεσε το Τμήμα Φορολογίας όπως διερευνήσει το θέμα των πωλήσεων/μεταβίβαση μετοχών των συγκεκριμένων εταιρειών και όπου απαιτείται να επιβληθούν φορολογίες και τέλος χαρτοσήμων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ενημερωθεί η ΜΟΚΑΣ.

– Διαγράφηκε εταιρεία πως είχε οφειλές €14 εκατ. στον ΦΠΑ. Πρόκειται για την εταιρεία Blue Ocean του μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Το θέμα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

– Κατατέθηκαν ισχυρισμοί στην Ελεγκτική Υπηρεσία εναντίον συγκεκριμένου ατόμου, για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή. Κατά την ολοκλήρωση των ελέγχων του Τμήματος Φορολογίας προέκυψαν οφειλόμενοι φόροι συνολικού ύψους €69.233, ενώ η εξέταση για σκοπούς άμεσης φορολογίας δεν έχει ολοκληρωθεί.

– Η Ελεγκτική Υπηρεσία δέχθηκε καταγγελία εναντίον επενδυτικής εταιρείας για ξέπλυμα χρήματος. Το Τμήμα Φορολογίας κατά τους ελέγχους διαπίστωσε πως η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ως κύριο εισόδημα μερίσματα από θυγατρική της εταιρεία και διεκδικεί διοικητικά έξοδα που δεν δικαιολογούνται λόγω των δραστηριοτήτων της. Το αρμόδιο τμήμα περιόρισε τα συγκεκριμένα έξοδα και επέβαλε πρόσθετο φόρο μέχρι το έτος 2020, ύψους €41.792.

– Καταγγελία για συγκεκριμένο ακίνητο, αξίας €3 εκατ.- €3,5 εκατ., το οποίο πωλήθηκε από άτομο σε όμιλο εταιρειών αλλά εκτιμήθηκε σε €1 εκατ. Η καταγγελία πέρασε από κόσκινο από το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο επέβαλε πρόσθετο φόρο ύψους €30.700 σε μία εταιρεία.

– Καταγγελία για φοροδιαφυγή συγκεκριμένου προσώπου. Κατά τους ελέγχους του αρμοδίου τμήματος είχαν εντοπιστεί αδήλωτα εισοδήματα από εισπράξεις ενοικίων για τα έτη 2015-2019, συνολικού ύψους 35.130 στρελινών, για τα οποία προχώρησε σε έκδοση φορολογιών.

– Επιβολή πρόσθετου φόρου €37.218 σε φορολογούμενους που δεν δήλωναν τα εισοδήματα που είχαν από ενοίκια.

– Βεβαίωση φόρου ΦΠΑ €28.717 κατά εταιρείας, για μη έκδοση απόδειξης είσπραξης για rapid test.

Στον τοίχο για κυρώσεις

Στον τοίχο στήνει η Ελεγκτική Υπηρεσία το Τμήμα Φορολογίας, μέσω της τελευταίας της έκθεσης, σε σχέση με φορολογική διερεύνηση εταιρειών που περιλαμβάνονται στη λίστα των κυρώσεων των ΗΠΑ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Κύπρο.

Από τη φορολογική διερεύνηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίστηκαν διάφορα ζητήματα, τα οποία πέρσι τον Ιανουάριο προωθήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα. Σημειώνεται στην έκθεση πως δεν έγινε σε βάθος ή/και καθόλου φορολογική διερεύνηση, ενώ για σειρά ετών επιβλήθηκαν φορολογίες χωρίς οποιανδήποτε αναπροσαρμογή του φορολογητέου εισοδήματος και χωρίς έλεγχο από το Τμήμα.

Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις που ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε στον ΦΠΑ ήταν αρκετά μεγαλύτερος (πέραν του 15%) από τον κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος ή δεν δηλώθηκε κύκλος εργασιών στο ΤΕΠ ή δεν υποβλήθηκαν σχετικές δηλώσεις εισοδήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο απώλειας εσόδων του κράτους.

Τον Οκτώβριο του 2024 το Τμήμα ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία πως συγκεκριμένη εταιρεία προχώρησε στον περιορισμό εξόδων, επιβάλλοντας αναθεωρημένες φορολογίες για τα έτη 2018-2021, με επιπρόσθετους φόρους ύψους €57.870, ποσά που εισπράχθηκαν από το Τμήμα.

Εξάλλου, αλλη εταιρεία έχει τερματίσει τις δραστηριότητες της από το 2022 και διαγράφηκε από το Μητρώο ΦΠΑ, ενώ για άλλες εταιρείες ζητήθηκαν στοιχεία ή/και εξετάζονται.