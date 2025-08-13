Την ανάγκη για μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό λόγω της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε στο ΚΥΠΕ ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Έλληνας, σχολιάζοντας τις πρόσφατες περικοπές ηλεκτρισμού. Ο ίδιος σημείωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει τα προβλήματα αντιδραστικά και όχι προληπτικά, οδηγούμενη «από πρόβλημα σε πρόβλημα χωρίς στρατηγική».

«Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα»

Ο κ. Έλληνας τόνισε ότι η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό παγκοσμίως και ακόμη περισσότερο στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας την ενεργειακή ζήτηση λόγω αυξημένης χρήσης κλιματιστικών και αφαλατώσεων. Επεσήμανε ελλείψεις σε αντικατάσταση γεννητριών στη Δεκέλεια, καθυστέρηση έλευσης φυσικού αερίου, μη εγκατάσταση μπαταριών, μονοπώλιο στις ΑΠΕ, μη αναβάθμιση δικτύου και απουσία ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Τα γνωρίζουμε, οι λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν προγραμματίζουμε» είπε, υπογραμμίζοντας ότι χρηματοδότηση υπάρχει, όμως δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες.

«Η μόνη λύση είναι οι νέες γεννήτριες»

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου δήλωσε ότι η εγκατάσταση νέων γεννητριών στη Δεκέλεια αποτελεί τη μοναδική λύση για την πλήρη ηλεκτρική επάρκεια. Η καθυστέρηση οφείλεται στην υψηλή παγκόσμια ζήτηση για γεννήτριες, με χρόνο παράδοσης άνω των 18 μηνών. Οι νέες μονάδες θα προσφέρουν επιπλέον 80-90 MW συμβατικής παραγωγής.

Παράλληλα, η ΑΗΚ προχωρεί σε εγκατάσταση μπαταριών σε Δεκέλεια, Μονή και τρίτη τοποθεσία, ώστε να αποθηκεύεται ενέργεια όταν οι ΑΠΕ δεν παράγουν επαρκώς.

Στόχος η έλευση φυσικού αερίου

Ο κ. Πέτρου σημείωσε ότι η ΑΗΚ εργάζεται για την ταχεία έλευση φυσικού αερίου, με νέες μεγάλες μονάδες παραγωγής από την ίδια και ιδιώτες. Μέχρι το 2029 αρκετές μονάδες της Δεκέλειας θα αποσυρθούν, αντικαθιστάμενες από φυσικό αέριο.

Οι περικοπές και η ανάγκη εξοικονόμησης

Για τις χθεσινές περικοπές, εξήγησε ότι τέσσερις μηχανές ήταν εκτός λειτουργίας. Εάν ήταν διαθέσιμες, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ζήτησε εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 6:30 μ.μ. – 9 μ.μ. ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές.