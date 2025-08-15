Τα μετρητά δεν θα εγκαταλείψουν τόσο εύκολα την αγορά παρά το γεγονός ότι οι ψηφιακές πληρωμές αυξάνονται και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα και κέρματα λιγότερο συχνά. Μήπως τα μετρητά καταργούνται; Ο Piero Cipollone, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ εξηγεί γιατί τα μετρητά εξακολουθούν να είναι απαραίτητα και πώς εργάζεται η ΕΚΤ για να διασφαλίσει ότι παραμένουν άμεσα διαθέσιμα και εύχρηστα. Εξηγεί ότι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο ως αξιόπιστο μέσο πληρωμής και ως μέσο αποθήκευσης αξίας τόσο εντός της ζώνης του ευρώ όσο και στο εξωτερικό.

«Αυτή τη στιγμή, κυκλοφορούν 30,4 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια, συνολικής αξίας 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Αφού σταθεροποιήθηκαν όταν αυξήσαμε τα επιτόκια – γεγονός που κατέστησε λιγότερο ελκυστική για τους ανθρώπους την κατοχή μεγάλων ποσών αποταμιεύσεων σε μετρητά – τα στοιχεία αυτά αυξάνονται ξανά, με ετήσιο ρυθμό 2,3% σε όγκο και 1,7% σε αξία. Για να το θέσουμε σε προοπτική: κυκλοφορούν σήμερα τραπεζογραμμάτια αξίας σχεδόν 5.000 ευρώ για κάθε πολίτη της ζώνης του ευρώ». Σημειώνει ότι η ζήτηση για μετρητά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους και η πανδημία COVID-19, υπογραμμίζει τη σημασία τους, ιδίως σε ταραγμένες εποχές. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διατηρούν επαρκή αποθέματα τραπεζογραμματίων και αποτελεσματικά κανάλια διανομής για να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε αυτές τις ξαφνικές αυξήσεις της ζήτησης.

Το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ σημειώνει ότι η καλή πρόσβαση σε μετρητά είναι θεμελιώδης για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Ο προτεινόμενος κανονισμός για το νόμιμο χρήμα των μετρητών υπογραμμίζει την ανάγκη για ορθή γεωγραφική κατανομή των υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. «Ωστόσο, η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων λόγω της ενοποίησης του τραπεζικού τομέα, σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ΑΤΜ, θέτει σημαντικές προκλήσεις», σημειώνει.

Υποδεικνύει ότι εκτός από τις τράπεζες, οι λιανοπωλητές σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ προσφέρουν επίσης περιορισμένες υπηρεσίες ανάληψης μετρητών, γνωστές ως cashback ή cash advances, για την ανακύκλωση πλεονάζοντος μετρητού. «Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αυτές οι υπηρεσίες είναι βολικές αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις βασικές υπηρεσίες μετρητών που παρέχουν οι τράπεζες. Πρώτον, η επιστροφή μετρητών επιτρέπει την ανάληψη μόνο μικρών ποσών (συνήθως έως 100 ή 200 ευρώ) και δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να καταθέτουν μετρητά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, οι λιανοπωλητές δεν υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες επιστροφής μετρητών, και ακόμη και όταν το κάνουν, αυτό εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πλεονάζοντος μετρητού από προηγούμενες συναλλαγές».

Τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες μετρητών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Συγκεκριμένα, η τοπική παροχή υπηρεσιών μετρητών από τις τράπεζες και τα ολοκληρωμένα δίκτυα ΑΤΜ παραμένουν απαραίτητα – κυρίως επειδή αυτά είναι κρίσιμα για να μπορούν τα άτομα και οι λιανοπωλητές να αναλαμβάνουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα από τραπεζικούς λογαριασμούς και να καταθέτουν μετρητά σε αυτούς, διατηρώντας έτσι την κυκλοφορία μετρητών εντός της κοινότητας.