Σε εξέλιξη είναι αυτή την περίοδο η έρευνα ικανοποίησης των επισκεπτών της Πάφου που προωθούν η ΕΤΑΠ, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού Mediterraneo Πάφου και οι ξενοδόχοι της επαρχίας. Η έρευνα γίνεται αρχικά για τις περιόδους Ιούλιος–Αύγουστος και Σεπτέμβριος–Δεκέμβριος 2025.

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των τουριστικών φορέων για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, ενώ μετέπειτα η όλη προσπάθεια θα καλύψει ένα ολόκληρο χρόνο, μέχρι και τον Ιούνιο του 2026.



Η συλλογή των δεδομένων διεξάγεται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και επαύλεις καλύπτοντας όλους τους Δήμους, με τη χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων, ψηφιακών ή και συμβατών. Εστιάζει σε κρίσιμες πτυχές της εμπειρίας των επισκεπτών όπως το επίπεδο γενικής ικανοποίησης από την Πάφο ως προορισμό, την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εμπειρία σε πολιτιστικά, φυσικά, θρησκευτικά και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, την πρόθεση επιστροφής και συστάσεων, καθώς και τα σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω αναβάθμιση.



Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες φάσεις από ομάδα ερευνητών του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού Mediterraneo, ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας και διασφαλίζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα.



Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν προς το τέλος του έτους στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στους αρμόδιους φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, ενισχύοντας τη βάση τεκμηριωμένων αποφάσεων και συνεργειών για την επόμενη τουριστική περίοδο.