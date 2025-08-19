Το Υφυπουργείο Τουρισμού προγραμματίζει τη συμμετοχή σε 52 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις το 2025, με στόχο την ενίσχυση της προβολής της Κύπρου ως ολόχρονου και ποιοτικού προορισμού. Επόμενος μεγάλος σταθμός θεωρείται η έκθεση IFTM στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο.

Οι επόμενες συμμετοχές

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό κατάλογο εκθέσεων, το Υφυπουργείο θα δώσει το παρών:

στο Caravan Salon στο Ντίσελντορφ, στα τέλη Αυγούστου,

στο Ντίσελντορφ, στα τέλη Αυγούστου, στην IFTM στο Παρίσι,

στο Παρίσι, στο Tourism Expo Japan στην Οσάκα,

στην Οσάκα, στο SeaTrade Europe στο Αμβούργο.

Τον Οκτώβριο θα ακολουθήσουν τέσσερις εκθέσεις, ανάμεσά τους δύο στη Στοκχόλμη, μία στην Κοπεγχάγη και η National Wedding Show στο Μπέρμιγχαμ, με έμφαση στον γαμήλιο τουρισμό.

Έμφαση σε Λονδίνο και Βαρκελώνη

Ο Νοέμβριος θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα με τη συμμετοχή στο World Travel Market στο Λονδίνο, ενώ θα ακολουθήσουν η IBTM στη Βαρκελώνη, η ITTF στη Βαρσοβία και η Philoxenia στη Θεσσαλονίκη. Το Υφυπουργείο θα εκπροσωπηθεί και σε εκδηλώσεις όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με στόχο την προώθηση του αθλητικού τουρισμού, καθώς και σε εκθέσεις σε Κολμάρ και Λειψία.

Η παρουσία σε διεθνές επίπεδο

Ήδη φέτος, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ηγήθηκε της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΙΤΒ του Βερολίνου, όπου είχε επαφές με διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες. Παράλληλα, το Υφυπουργείο συμμετείχε σε εκθέσεις σε χώρες όπως η Ολλανδία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Κίνα και άλλες, καθώς και στην Travel Expo Κύπρου για την προώθηση εσωτερικών προορισμών.

Στοιχεία από την ετήσια έκθεση

Η ετήσια έκθεση του Υφυπουργείου για το 2024 κατέγραψε συμμετοχή σε 44 διεθνείς εκθέσεις, με 36 γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος και οκτώ αφιερωμένες σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο γαμήλιος, ο καταδυτικός, ο πολιτιστικός και ο τουρισμός υπαίθρου. Σε αρκετές περιπτώσεις, στο περίπτερο του Υφυπουργείου συμμετείχε και η τουριστική βιομηχανία της χώρας με ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες.

Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, βασικός στόχος των συμμετοχών είναι η προώθηση των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030: η καθιέρωση της Κύπρου ως ολοχρονίου, ποιοτικού, κοινωνικά ωφέλιμου και περιβαλλοντικά φιλικού προορισμού. Έμφαση δίνεται στην ύπαιθρο, στη δημιουργία destination labels και στην εδραίωση των ειδικών μορφών τουρισμού.

Προγραμματισμός για το 2026

Για το 2026, το Υφυπουργείο προγραμματίζει μέχρι στιγμής τη συμμετοχή σε 47 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, συνεχίζοντας την εξωστρεφή στρατηγική.