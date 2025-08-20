Η Κύπρος κατέγραψε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ τον Ιούλιο, με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) να διαμορφώνεται στο 0,1%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+5,9%) και Αναψυχή και Πολιτισμός (+4,2%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Ένδυση και Υπόδηση (-7,1%) και η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,4%) σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση. Σημαντική πτώση καταγράφηκε στην Ενέργεια (-9,7%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο 2025, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις Μεταφορές (+3,8%) και στην Αναψυχή και Πολιτισμό (+3,4%), ενώ πτώση καταγράφηκε στην Ένδυση και Υπόδηση (-13,4%). Η μεγαλύτερη μεταβολή αφορούσε τα Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-3,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Αναψυχή και Πολιτισμός (+6,9%) και τα Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+5,4%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Ένδυση και Υπόδηση (-5,6%).

Στο 2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ανήλθε τον Ιούλιο στο 2%, ενώ στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 2,4%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Οι χαμηλότεροι ρυθμοί καταγράφηκαν σε Κύπρο (0,1%), Γαλλία (0,9%) και Ιρλανδία (1,6%), ενώ οι υψηλότεροι σε Ρουμανία (6,6%), Εσθονία (5,6%) και Σλοβακία (4,6%).

Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη ήταν οι υπηρεσίες (+1,46%), τα Τρόφιμα, Αλκοόλ και Καπνός (+0,63%) και τα Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (+0,18%), ενώ η Ενέργεια είχε αρνητική συμβολή (-0,23%).