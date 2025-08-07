Αποπληθωρισμό της τάξης του 0,9% κατέγραψε η κυπριακή οικονομία τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) από το 2022, επιβεβαιώνοντας την τάση αποπληθωρισμού για τρίτο διαδοχικό μήνα.

Ο ΔΤΚ διαμορφώθηκε στις 116,65 μονάδες, παρουσιάζοντας μηνιαία υποχώρηση κατά 0,63 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (117,28 μονάδες).

Ισχυρή πτώση σε ηλεκτρισμό και πετρελαιοειδή

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή καταγράφηκε στον ηλεκτρισμό με μείωση 12,2%, ακολουθούμενη από τα πετρελαιοειδή με -8,1%. Αντίθετα, οι υπηρεσίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 3,7%, ασκώντας θετική επίδραση στον δείκτη.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, η σημαντικότερη πτώση σημειώθηκε στα βιομηχανικά προϊόντα εκτός πετρελαιοειδών, με ποσοστό -2,0%.

Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες: Μεταβολές ανά κατηγορία

Η κατηγορία ένδυσης και υπόδησης εμφάνισε τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές τόσο σε ετήσια (-7,3%) όσο και σε μηνιαία βάση (-12,4%). Στον αντίποδα, η κατηγορία εστιατορίων και ξενοδοχείων σημείωσε αύξηση 5,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι μεταφορές ενισχύθηκαν κατά 2,1% από τον Ιούνιο.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ξεχώρισαν οι αυξήσεις στις κατηγορίες εστιατόρια και ξενοδοχεία (4,8%) και εκπαίδευση (3,8%), ενώ η ένδυση και υπόδηση μειώθηκε κατά 5,8%.

Επιπτώσεις στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Η μεγαλύτερη θετική επίδραση στη διαμόρφωση του ΔΤΚ σε ετήσια βάση προήλθε από την κατηγορία εστιατόρια και ξενοδοχεία (0,54 μονάδες), καθώς και την αναψυχή και πολιτισμό (0,27 μονάδες). Η κατηγορία τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών άσκησε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση (-0,72).

Σε μηνιαίο επίπεδο, η ένδυση και υπόδηση είχε τη σημαντικότερη αρνητική συμβολή (-0,92), ενώ τα πετρελαιοειδή παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή (0,16), κυρίως λόγω μικρής ανάκαμψης στις τιμές καυσίμων σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η κατηγορία υπηρεσιών τροφοδοσίας (π.χ. εστιατόρια) άσκησε επίσης θετική επίδραση στον ετήσιο δείκτη (0,57), ενώ τα πετρελαιοειδή είχαν συνολικά τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση (-0,94).