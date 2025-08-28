Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) ανακοίνωσε σημαντική πρόοδο στο ζήτημα του Συνταξιοδοτικού, καθώς άρχισαν να καταβάλλονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε όσους αφυπηρέτησαν το 2023. Πρόκειται για τα πρώτα μέλη του προσωπικού που επέλεξαν να ενταχθούν στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, το οποίο ρυθμίζεται από τη Νομοθεσία 210(Ι)/2022.

Η εξέλιξη βασίζεται στη συμφωνία του Μαρτίου 2025, που προβλέπει την αναγνώριση της υπηρεσίας των επηρεαζομένων από το 1995, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συμφωνία αυτή έθεσε το πλαίσιο για την επίλυση ενός ζητήματος που απασχολούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη Διεύθυνση του ΡΙΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Συντεχνίες και το προσωπικό του Οργανισμού.

Σε μήνυμα προς το προσωπικό, ο Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ, Κώστας Νικολαΐδης, χαρακτήρισε την καταβολή των πρώτων συντάξεων ως «σημαντική εξέλιξη που βάζει τέλος στην αγωνία των επηρεαζομένων και καθορίζει το πλαίσιο επίλυσης του Συνταξιοδοτικού».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει η καταβολή ωφελημάτων και στους υπόλοιπους εργαζόμενους που έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο νέο Σχέδιο, με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με αναλογιστικό οίκο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, η διαδικασία ένταξης όλων των δικαιούχων στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΡΙΚ διαβεβαιώνουν ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις Συντεχνίες θα συνεχίσουν την προσπάθεια, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.