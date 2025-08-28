Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Η σημαντικότερη ενίσχυση καταγράφηκε:
- στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,7%),
- στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9,6%),
- στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+9%),
- στα μεταλλεία και λατομεία (+8,2%),
- στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο (+7,8%).
Κλάδοι με μειώσεις
Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε:
- στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,5%),
- στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4%),
- στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων (-1,3%),
- στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,3%),
- στην κατασκευή μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (-1%).
Εξέλιξη Ιουνίου 2025
Ο δείκτης για τον Ιούνιο 2025 ανήλθε στις 115,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024.
- Η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 4%,
- τα μεταλλεία και λατομεία σημείωσαν αύξηση 9,6%,
- η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών αυξήθηκε 6,4%,
- ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε έντονη πτώση -18,2%.
Στη μεταποίηση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούσαν την κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,9%), την παραγωγή ελαστικών και πλαστικών υλών (+10,5%), την κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%) και τη βιομηχανία ξύλου (+8,3%).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίστηκαν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,4%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-9,4%).