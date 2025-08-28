Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η σημαντικότερη ενίσχυση καταγράφηκε:

  • στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+12,7%),
  • στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+9,6%),
  • στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+9%),
  • στα μεταλλεία και λατομεία (+8,2%),
  • στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο (+7,8%).

Κλάδοι με μειώσεις

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε:

  • στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-13,5%),
  • στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4%),
  • στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων (-1,3%),
  • στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-1,3%),
  • στην κατασκευή μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (-1%).

Εξέλιξη Ιουνίου 2025

Ο δείκτης για τον Ιούνιο 2025 ανήλθε στις 115,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024.

  • Η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 4%,
  • τα μεταλλεία και λατομεία σημείωσαν αύξηση 9,6%,
  • η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών αυξήθηκε 6,4%,
  • ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε έντονη πτώση -18,2%.

Στη μεταποίηση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούσαν την κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,9%), την παραγωγή ελαστικών και πλαστικών υλών (+10,5%), την κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%) και τη βιομηχανία ξύλου (+8,3%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίστηκαν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,4%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-9,4%).