Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κλάδοι με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η σημαντικότερη ενίσχυση καταγράφηκε:

στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ( +12,7% ),

( ), στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ( +9,6% ),

( ), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ( +9% ),

( ), στα μεταλλεία και λατομεία ( +8,2% ),

( ), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο (+7,8%).

Κλάδοι με μειώσεις

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε:

στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις ( -13,5% ),

( ), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών ( -4% ),

( ), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων ( -1,3% ),

( ), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ( -1,3% ),

( ), στην κατασκευή μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (-1%).

Εξέλιξη Ιουνίου 2025

Ο δείκτης για τον Ιούνιο 2025 ανήλθε στις 115,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024.

Η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 4% ,

ενισχύθηκε κατά , τα μεταλλεία και λατομεία σημείωσαν αύξηση 9,6% ,

σημείωσαν αύξηση , η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών αυξήθηκε 6,4% ,

αυξήθηκε , ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε έντονη πτώση -18,2%.

Στη μεταποίηση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούσαν την κατασκευή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,9%), την παραγωγή ελαστικών και πλαστικών υλών (+10,5%), την κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%) και τη βιομηχανία ξύλου (+8,3%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίστηκαν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-9,4%) και στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-9,4%).