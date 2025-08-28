Σε τεταμένο κλίμα διεξάγεται η συζήτηση για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου να συγκαλεί συνάντηση με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις την Παρασκευή στις 16:00. Οι συντεχνίες προειδοποιούν με παναπεργιακά μέτρα από τη Δευτέρα, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Θέση των συνδικάτων

Ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι παραμένει ερωτηματικό εάν η συνάντηση θα έχει ουσιαστικό χαρακτήρα ή απλώς θα αποσκοπεί στην καθυστέρηση λήψης μέτρων. Επανέλαβε ότι στόχος των συντεχνιών είναι η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100%, ώστε να διατηρείται η αγοραστική δύναμη των μισθών, ενώ χαρακτήρισε «αναχρονιστική» τη θέση των εργοδοτών που ζητούν διαφοροποιήσεις.

Η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους ανέφερε ότι, εάν δεν υπάρξει νέα πρόταση, η διαπραγμάτευση οδηγείται σε αδιέξοδο. Επισήμανε ότι οι εργοδότες επιμένουν σε κριτήρια εκτός της φιλοσοφίας της ΑΤΑ, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφατικές θέσεις, με διαφορετικές τοποθετήσεις από τον Πρόεδρο, τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών.

Θέση εργοδοτικών οργανώσεων

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου τόνισε ότι αν οι συντεχνίες επιδείξουν διάθεση διαπραγμάτευσης, συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί άμεσα. Εξέφρασε όμως απογοήτευση γιατί, όπως είπε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εμμένουν στην πλήρη αποκατάσταση χωρίς περιθώρια συζήτησης. Υπενθύμισε ότι από το 2023 είχε συμφωνηθεί η καταβολή στο 66,7%, με δέσμευση για αναζήτηση νέας κοινά αποδεκτής φόρμουλας εντός διετίας.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης δήλωσε ότι οι εργοδότες προσέρχονται με «εποικοδομητική διάθεση», αλλά υπογράμμισε ότι ο διάλογος πρέπει να εξαντληθεί πριν από οποιαδήποτε κινητοποίηση. Προειδοποίησε ότι η επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% θα μπορούσε να επιβαρύνει το κράτος με 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, απειλώντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αναβαθμίσεις της οικονομίας.

Το διακύβευμα

Η συνάντηση της Παρασκευής θεωρείται κομβική για το μέλλον της ΑΤΑ. Αν δεν υπάρξει προσέγγιση, οι συντεχνίες προσανατολίζονται στην προκήρυξη παναπεργιακών κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση.

