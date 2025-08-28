Αύξηση κατά περίπου €34,3 εκατομμύρια παρουσιάζει το πρώτο επτάμηνο του 2025 η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το ποσοστό υλοποίησης τους να ανέρχεται στο 31%, σε σχέση με 30% την ίδια περίοδο το 2024.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Ιουλίου ανερχόταν στο 27%.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) της Δημοκρατίας, οι συνολικές αναπτυξιακές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχονται το 2025 στο €1,55 δισεκατομμύρια και η υλοποίησηή τους μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθε στα €480,44 εκατομμύρια, σε σχέση με €446,12 εκ. το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γενικό Λογιστήριο, στο τέλος Ιουλίου του 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε €5,23 δις, το οποίο αντιστοιχεί σε 45% του κρατικού προϋπολογισμού (2024: €5,90 δις, 52%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €5,30 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 41% (2024: €6,43 δις, 47%).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τα έσοδα παρουσιάζει μείωση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2025: 45%, 2024: 52%), κυρίως λόγω μείωσης στις Αναλήψεις Δανείων κατά €1,05 δις, η οποία αντισταθμίζεται με αύξηση στους άμεσους και έμμεσους φόρους κατά €0,17 δις και €€0,10 δις, αντίστοιχα.

Σημειώνει ότι η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες είναι επίσης μειωμένη (2025: 41%, 2024: 47%), κυρίως λόγω μείωσης στις Αποπληρωμές Δανείων και Τόκων κατά €1,33 δις.

Ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος 2025 αύξηση στα έσοδα κατά 4% (2025: €11,75 δις, 2024: €11,28 δις) και μείωση στις δαπάνες της τάξεως του 5% (2025: €12,95 δις, 2024: €13,60 δις).

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των άμεσων και έμμεσων φόρων κατά €0,27 δις και €0,17 δις αντίστοιχα. Από την άλλη, η προϋπολογιζόμενη μείωση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως σε μειωμένες αποπληρωμές δανείων κατά €0,77 δις, σε συνδυασμό με αυξημένες δαπάνες για κοινωνικές παροχές κατά €0,13 δις.

Έσοδα

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τα έσοδα μέχρι τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,10 δις (4%) σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ κατά €0,04 δις (2025: €1,79 δις, 2024: €1,75 δις), των εσόδων από άλλους έμμεσους φόρους κατά €0,04 δις (2025: €0,33 δις, 2024: €0,29 δις) και των εσόδων από φόρους κατανάλωσης κατά €0,02 δις (2025: €0,29 δις, 2024: €0,27 δις).

Εξάλλου, οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά €0,17 δις (9%) σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,13 δις (2025: €1,79 δις, 2024: €1,66 δις), ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025 οι αναλήψεις δανείων ανήλθαν στα €0,05 δις (2024: €1,10 δις).

Δαπάνες

Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση στο τέλος Ιουλίου παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 7% (€0,13 δις) από €1,78 δις το 2024 σε €1,91 δις το 2025.

Εξάλλου, οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν στα €0,56 δις (2024: €1,89 δις), εκ των οποίων τα €0,44 δις (2024: €0,51 δις) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις, τα €0,06 δις (2024: €0,33 δις) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού και τα €0,06 δις (2024: €1,05 δις) την αποπληρωμή δανείων εξωτερικού.

Οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε €1,06 δις (2024: €1,03 δις). Η αύξηση της τάξεως των €0,03 δις (3%) οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπάνες για παροχές υγείας κατά €0,05 δις (2025: €0,47 δις, 2024: €0,42 δις), σε συνδυασμό με τη μείωση στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά €0,02 δις (2025: €0,42 δις, 2024: €0,44 δις).

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε €1,05 δις (2024: €0,94 δις), παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €0,11 δις (12%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω αύξησης της χορηγίας προς τους δήμους κατά €0,05 δις (2025: €0,08 δις, 2024: €0,03 δις), του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,03 δις (2025: €0,13 δις, 2024: €0,10 δις) και της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,03 δις (2025: €0,39 δις, 2024: €0,36 δις).

Οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε €0,42 δις (2024: €0,51 δις) παρουσιάζοντας μείωση ύψους €0,09 δις (18%).

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθε στα €187,8 εκ. και οφείλεται κυρίως: στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €48,9 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €26,3 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών γραφείων ύψους €21,5 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, ύψους €17,4 εκ., στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €14,7 εκ., στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €12,8 εκ., στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €7,9 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €6,5 εκ., και στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €5,8 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθε στα €106,6 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €35,9 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €12,7 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €8,8 εκ., σε Συγχρηματοδοτούμενα Κατασκευαστικά Έργα, ύψους €6,0 εκ., σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €5,7εκ., στα σχέδια χορηγιών της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ύψους €4,3 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €3,5 εκ., στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €3,2 εκ., στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €2,9 εκ., στο Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ύψους €2,8 εκ., στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €2,6 εκ., και στην Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηρικτικής Διαβίωσης, ύψους €1,9 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Ιουλίου ανήλθε στα €137,6 εκ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €91,7 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €29,6 εκ., στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €5,2 εκ., και στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €3,9 εκ.

Τέλος, η υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με το ΓΛ, αυτή ανήλθε μέχρι το τέλος Ιουλίου στα €35,4 εκ. και αυτό οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €13,1 εκ., στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €8,9 εκ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €6,4 εκ, στη χορηγία μαθητικής πρόνοιας, ύψους €2,7 εκ., και σε παροχές στέγασης, ύψους €1,5 εκ.

ΚΥΠΕ