Προσφορές ζητά ο Δήμος Λεμεσού για εμπορική εκμετάλλευση των δημόσιων χώρων στον Μόλο για ένα χρόνο, πουλώντας ουσιαστικά «αέρα» και μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λεμεσού θα παραχωρήσει άδειες χρήσης του δημοσίου χώρου στον Μόλο για την παροχή υπηρεσιών πώλησης τροφίμων και ποτών για ένα χρόνο, με δικαίωμα για μέχρι και ακόμη ένα χρόνο. Οι άδειες αφορούν 13 σημεία στο παραλιακό μέτωπο. Το ελάχιστο ποσό των προσφορών που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ξεκινά από τα 1.500 ευρώ και φτάνει τις 4.000 ευρώ ετησίως, αναλόγως σημείου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, τα τρόφιμα που επιτρέπεται να πωλούνται από τους ενδιαφερόμενους είναι σιταροπούλα, pop corn/ζαχαρωτό βαμβάκι, φρέσκος χυμός, παγωτό και γρανίτα. Η πώληση των τροφίμων θα γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία στο πάρκο τα οποία υποδεικνύονται. Ουσιαστικά κάθε σημείο είναι μια διαφορετική προσφορά και θα επιτρέπεται η πώληση μόνο συγκεκριμένου τρόφιμου ή ποτού και όχι όλων όσων αναγράφονται πιο πάνω.

Οι προσφορές και τα ποσά χωρίζονται ως εξής:

Σημείο 1

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 15 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση σιταροπούλας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €1.500 τον χρόνο.

Σημείο 2

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 100 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση φρέσκου χυμού. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €4.000 τον χρόνο.

Σημείο 3

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 200 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση pop corn/ζαχαρωτό βαμβάκι. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €3.000 τον χρόνο.

Σημείο 4

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 300 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού (κοντά στο κίτρινο café). Προσφορά για πώληση σιταροπούλας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €1.500 τον χρόνο.

Σημείο 5

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 400 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση γρανίτας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €4.000 τον χρόνο.

Σημείο 6

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 500 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση pop corn/ζαχαρωτό βαμβάκι. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €3.000 τον χρόνο.

Σημείο 7

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 600 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση σιταροπούλας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €1.500 τον χρόνο.

Σημείο 8

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 700 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση σιταροπούλας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €1.500 τον χρόνο.

Σημείο 9

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης περίπου 850 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού (κοντά στο θεατράκι). Προσφορά για πώληση φρέσκου χυμού. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €4.000 τον χρόνο.

Σημείο 10

Βρίσκεται επί του παραλιακού πεζόδρομου στο Πάρκο της Επίχωσης 950 μέτρα ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση σιταροπούλας. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €1.500 το χρόνο.

Σημείο 11

Βρίσκεται στον πρώτο χώρο στάθμευσης ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού. Προσφορά για πώληση παγωτού. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €3.000 το χρόνο, πλέον €432 για χρήση του χώρου στάθμευσης για ένα χρόνο.

Σημείο 12

Βρίσκεται στον δεύτερο χώρο στάθμευσης ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού (κοντά στο Red Cafe). Προσφορά για πώληση παγωτού. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €3.000 το χρόνο, πλέον €432 για χρήση του χώρου στάθμευσης για έναν χρόνο.

Σημείο 13

Βρίσκεται στον τρίτο χώρο στάθμευσης ανατολικότερα της αποβάθρας του Παλιού Λιμανιού (πλησίον του Blue Cafe). Προσφορά για πώληση παγωτού. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το σημείο αυτό είναι €3.000 το χρόνο, πλέον €432 για χρήση του χώρου στάθμευσης για ένα χρόνο.

Θα φέρουν στολή και καπελάκι

Ο Δήμος Λεμεσού στα έγγραφα του διαγωνισμού περιγράφει και τους γενικούς όρους για πώληση των τροφίμων. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους, ο καθένας θα πρέπει να διαθέτει ομοιόμορφο τρόλεϊ το οποίο θα μετακινείται εκτός του Μόλου μετά τις ώρες εργασίας. Θα απαγορεύεται να τοποθετήσουν τραπεζάκια και καρέκλες και δεν θα διαθέτουν προς πώληση οποιοδήποτε άλλο προϊόν πέραν από αυτό που έχουν εξασφαλίσει την άδεια και περιγράφεται σε κάθε σημείο της προσφοράς.

Επίσης, οι χειριστές των τροφίμων θα πρέπει να φέρουν στολή και καπελάκι, όπως θα το καθορίσει η Υγειονομική Υπηρεσία.

Να σημειωθεί πως η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22/09/2025 και η ώρα 12 το μεσημέρι.