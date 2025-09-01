Η υψηλότερη τιμή που θα υποβληθεί από ενδιαφερόμενο στρατηγικό επενδυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του ανάδοχου που θα αναλάβει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο πλαίσιο της προωθούμενης αποκρατικοποίησης: Αυτό ζητά η πλειοψηφία των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου που διέπει το νομικό πλαίσιο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, αναφέρθηκε πως για την επιλογή του επενδυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ποιοτικά κριτήρια, όπως είναι οι προοπτικές για την κυπριακή οικονομία, τα στρατηγικά και επιχειρηματικά πλάνα για ανάπτυξη του χρηματιστηρίου, το προφίλ του επενδυτή και μια σειρά άλλων παραμέτρων. Το ζήτημα θα το εξετάσουν τεχνοκρατές του υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του οποίου άφησαν να νοηθεί κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή πως συμφωνούν με τη θέση των βουλευτών, ωστόσο θα μεταφέρουν τις τελικές τους θέσεις τις επόμενες ημέρες.

Για το ζήτημα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η κυβερνητική πλευρά συναίνεσε σε δύο από τρία θέματα που τέθηκαν, ωστόσο τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να κλείσει το θέμα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως δεν πρέπει η υψηλότερη τιμή να είναι το σημαντικότερο κριτήριο, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είπε επίσης πως ο επενδυτής πρέπει να αποτελεί ρυθμιζόμενη αγορά και να ληφθούν υπόψη ποιοτικά κριτήρια. Στόχος της Επιτροπής Οικονομικών, σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, είναι το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ να οδηγηθεί στην Ολομέλεια εντός Σεπτεμβρίου.