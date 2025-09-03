Με νέο έργο προσιτής στέγης στον Στρόβολο – που δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι σήμερα – προχωρά ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και θα το υλοποιήσει με συμπαραστάτη το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Φ», ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναμένεται πως θα καταθέσει πρόταση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να παραχωρηθεί χρηματοδότηση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στον ΚΟΑΓ, για την υλοποίηση του νέου έργου στον Δήμο Στροβόλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το συγκεκριμένο έργο είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ ΥΠΕΣ και ΚΟΑΓ. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ζητήσει από τον Οργανισμό να υποβάλει προτάσεις για υλοποίηση έργων, οι οποίες θα χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο, με σκοπό να αυξηθεί η παροχή μονάδων προσιτού ενοικίου.

54 νέα διαμερίσματα

Το έργο θα αφορά την ανέγερση δύο κτηρίων στο ίδιο τεμάχιο στον Στρόβολο, ενός πενταώροφου με 30 διαμερίσματα και ενός τετραώροφου με 24 διαμερίσματα, δύο υπνοδωματίων, με στόχο οι μονάδες να παραδοθούν εντός της επόμενης τριετίας.

Βάσει της προκαταρτικής εκτίμησης, για την αγορά του τεμαχίου και το κόστος κατασκευής το Υπουργείο Εσωτερικών θα παραχωρήσει προς τον ΚΟΑΓ τέσσερα εκατομμύρια ευρώ το 2025 και 8 εκατομμύρια ευρώ το 2026. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη του 2025.

16 εκατ. ευρώ για Λεμεσό

Υπενθυμίζεται πως, για τον ίδιο σκοπό, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε τον ΚΟΑΓ με 16 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση 138 διαμερισμάτων στον Δήμο Λεμεσού.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες και για άλλο ακίνητο, που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Λεμεσού, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, όπου θα συνεχιστεί το έργο του ΚΟΑΓ, σε συνεργασία με τον Δήμο, για την κατασκευή και άλλων προσιτών διαμερισμάτων.

Να σημειωθεί πως στις δύο αυτές περιοχές, με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ανεγερθούν περίπου 600 διαμερίσματα.Το κόστος για την ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου έργου (κατασκευαστικό και αξία γης που παραχωρείται από τον Δήμο Λεμεσού) θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος είναι όπως τα συγκεκριμένα διαμερίσματα να προσφέρονται με χαμηλότερα ενοίκια κατά 25 με 30% από τις τιμέςπου ισχύουν στην περιοχή Λεμεσού.

Χρήμα προς τον ΚΟΑΓ

Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός πως η Κυβέρνηση έχει διασφαλίσει πλέον ροή πόρων προς τον ΚΟΑΓ, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ είχε «χρεωκοπήσει» μετά την αναστολή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, αφού είχε χάσει τα έσοδα από τα «χρυσά διαβατήρια» και έτσι δεν μπορούσε να προχωρήσει με νέα μεγάλα έργα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», ο ΚΟΑΓ πλέον θα λαμβάνει χρηματοδότηση για την υλοποίηση νέων έργων μέσω των Σχεδίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, έχει αποφασιστεί τα αντισταθμιστικά των διάφορων οικιστικών σχεδίων να κατατίθενται στον ΚΟΑΓ, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα με την υλοποίηση νέων έργων.

