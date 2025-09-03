Αντιδράσεις στην Αθήνα προκάλεσε η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, στην οποία χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου ως μη βιώσιμο.

Ο κ. Κεραυνός, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», ανέφερε ότι «το έργο δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους», επικαλούμενος δύο ανεξάρτητες μελέτες που έχει ενώπιόν του.

Απαντώντας, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι το καλώδιο «είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό και αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας». Όπως είπε, «κυρίως ωφελημένη θα είναι η Κύπρος, καθώς αίρεται η ενεργειακή της απομόνωση». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η δέσμευση της Ελλάδας για την υλοποίηση είναι «συγκεκριμένη και δεδομένη», τονίζοντας ότι «απομένει να ξεκαθαριστεί τι θέλει να κάνει και η Κύπρος».

Στο ίδιο πνεύμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι βούληση της Αθήνας παραμένει η ολοκλήρωση του έργου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι». Όπως είπε, «πρόκειται για ένα έργο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα» και συνεπώς η χρηματοδότηση δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Η υπόθεση του καλωδίου, γνωστή και ως Great Seas Interconnector (GSI), έχει προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις Λευκωσίας–Αθήνας, με την ελληνική πλευρά να αναμένει από την Κύπρο να αποσαφηνίσει τη στάση της.