Το ζήτημα της καταβολής των €25 εκατ. στον φορέα GSI για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας παραμένει υπό μελέτη από την Κυβέρνηση, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κεραυνός επανέλαβε ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας πως θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις καθυστερήσεις, παρέπεμψε στο παράδειγμα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Ιταλίας, όπου ο αντίστοιχος ρυθμιστής της Ιταλίας είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι τέτοιου μεγέθους έργα «είναι πολύ κοστοβόρα και χρειάζονται μεγάλη προσοχή, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα αντί να επιλυθούν».

Σε ερώτηση για το χρονικό πλαίσιο λήψης απόφασης, διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει κυρίως την οικονομική διάσταση, ενώ τα τεχνικά θέματα χειρίζονται άλλα αρμόδια Υπουργεία. Όπως ανέφερε, η συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί «την κατάλληλη στιγμή».

