Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους €12 εκατ. προς τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για την υλοποίηση έργου προσιτού ενοικίου στον Δήμο Στροβόλου. Το έργο αφορά την κατασκευή 54 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων, με την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται στα τέλη του 2025 και την ολοκλήρωση εντός 24 μηνών.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση του οικιστικού αποθέματος και την παραγωγή προσιτής κατοικίας για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Παράλληλα, ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΚΟΑΓ ως εκτελεστικού βραχίονα των στεγαστικών σχεδίων του κράτους.

Παράλληλα έργα στη Λεμεσό

Αντίστοιχο έργο προσιτού ενοικίου υλοποιείται ήδη στην Ενορία Αγίου Νικολάου Λεμεσού, με κρατική χρηματοδότηση €16 εκατ., που περιλαμβάνει την κατασκευή 138 διαμερισμάτων για δικαιούχους.

Ροή πόρων και επόμενα βήματα

Η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει σταθερή ροή πόρων προς το Ειδικό Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του Οργανισμού, μέσω της διασύνδεσης με προγράμματα όπως το Σχέδιο Πολεοδομικής Αμνηστίας, τα Πολεοδομικά Κίνητρα και το Build to Rent. Με βάση τον προγραμματισμό:

Το 2025 θα ξεκινήσει η κατασκευή 181 οικιστικών μονάδων σε Λευκωσία και Λεμεσό.

σε Λευκωσία και Λεμεσό. Το 2026 θα ακολουθήσει η ανέγερση ακόμη 204 μονάδων.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, εφαρμόζοντας στοχευμένες και ρεαλιστικές δράσεις για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.