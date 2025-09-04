Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση κ. Πιότρ Σεραφίν, παρουσία της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων κας Μαριλένας Ραουνά.

Καλωσορίζοντας τον κ. Σεραφίν, ο Πρόεδρος τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιό του είναι «ένα από τα πιο σημαντικά», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρξει πρόοδος κατά την Προεδρία της ΕΕ το 2026, ενώ έκανε ειδική αναφορά και σε ζητήματα μείζονος σημασίας όπως το Μεταναστευτικό.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Σεραφίν σημείωσε ότι η Προεδρία της Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι «κρίσιμης σημασίας» για την επίτευξη ομοφωνίας στα θέματα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την παρουσίαση της πρότασης για τον νέο Προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας το 2026, η χώρα θα αποτελέσει δημοφιλή προορισμό για τους θεσμούς, τους αρχηγούς κρατών και τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.