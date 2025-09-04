Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση ή όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον Great Sea Interconnector (GSI), δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η Αθήνα θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από τη Λευκωσία σχετικά με τις προθέσεις της για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Οι δηλώσεις Κεραυνού και τα ερωτήματα

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «εύλογα ερωτήματα» γύρω από τη βιωσιμότητα και τον καταμερισμό του κόστους.

Υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία του έργου, αλλά και την ανάγκη δίκαιης κατανομής των βαρών. «Δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν μας οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος Υπουργός», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «αμφίσημα μηνύματα» από τη Λευκωσία.

Η θέση της Αθήνας

Ο Έλληνας Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την Κύπρο στα εθνικά της θέματα, όμως δεν μπορεί να αγνοήσει την οικονομική διάσταση ενός τόσο δαπανηρού έργου.

Επικαλέστηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου έσοδο €25 εκατ. για την υλοποίηση του έργου, συμμετέχοντας σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΕΕΥ, σε αντίθεση – όπως είπε – με τις δηλώσεις του κ. Κεραυνού.

«Η ελληνική Κυβέρνηση έχει καθαρή και σταθερή θέση: το έργο είναι καίριας σημασίας, αλλά απαιτείται σαφής και δίκαιος επιμερισμός του κόστους», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.