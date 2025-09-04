Δεν υφίσταται καμία διαφορά με την Ελληνική Κυβέρνηση στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι «στρατηγικής σημασίας» για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά η βιωσιμότητά του εξαρτάται από την υλοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων από τον φορέα υλοποίησης.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο κ. Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ενημερώθηκε για την έναρξη έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) σε σχέση με το έργο, χωρίς όμως περαιτέρω λεπτομέρειες. «Εκεί όπου υπάρχουν σκιές πρέπει να διαλύονται», είπε, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες θα ακολουθηθούν από την Εισαγγελία.

Η θέση της Κυβέρνησης

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κοινή γραμμή με τον Υπουργό Οικονομικών, ο Εκπρόσωπος τόνισε ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι ενιαία» και αφορά την ανάγκη να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τον φορέα υλοποίησης. «Κανείς δεν τραβά το καλώδιο από την πρίζα», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε επίσης ότι οι σχέσεις με την Αθήνα είναι τακτικές, συχνές και στηρίζονται στην «ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει».

Οι εκκρεμότητες

Σε ερωτήσεις για τις εκθέσεις βιωσιμότητας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, είπε ότι αφορούν θέματα τα οποία συζητήθηκαν στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε πέρσι στην Κύπρο. Επισήμανε πως πρόκειται για ένα έργο «πολύ σημαντικό για την ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο», με μεγάλη χρηματοδότηση από την Ένωση.

«Όσοι επιθυμούμε την υλοποίησή του, θα πρέπει να συμβάλουμε με τρόπο που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωσή του», πρόσθεσε.