Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες «προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα που αφορούν το έργο της διασύνδεσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», προσθέτοντας ότι «δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή».

Τόνισε ακόμη ότι οποιαδήποτε δημόσια ενημέρωση θα δοθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον υπάρξουν στοιχεία προς ανακοίνωση για τις έρευνες που διεξάγει.