Ανοδική πορεία κατέγραψε η απασχόληση στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με τη συνολική απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,8% σε ετήσια βάση και τις ώρες εργασίας να ενισχύονται κατά 2,2%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το σύνολο των εργαζομένων ανήλθε σε 508.291 άτομα, εκ των οποίων 455.484 υπάλληλοι και 52.807 αυτοαπασχολούμενοι.

Τομείς με τη μεγαλύτερη αύξηση

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στην απασχόληση σημειώθηκαν στους κλάδους:

Ενημέρωση και Επικοινωνία

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

Ώρες εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας υπολογίστηκαν στις 236,2 χιλιάδες, καταγράφοντας άνοδο 2,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση αποδίδεται επίσης στους ίδιους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, που συνεχίζουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να ενισχύουν την αγορά.