Μείωση 4,3% κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων ήταν μειωμένος κατά 523 άτομα, με αποτέλεσμα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι να ανέλθουν στις 11.556 στο τέλος του μήνα.

Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, που αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, παρατηρείται μικρή αύξηση. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 10.225 άτομα, σε σύγκριση με 10.149 τον Ιούλιο 2025.