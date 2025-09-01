Στο 5% βρισκόταν η ανεργία τον Ιούλιο στην Κύπρο, σύμφωνα με εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα. Το ποσοστό ανεργίας της Κύπρου είναι αυξημένο σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, όταν η ανεργία βρισκόταν στο 4,7%. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 27.000 ανέργους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στους άντρες, το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 4,5%, όπως και τον Ιούλιο 2024, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό κατέγραψε αύξηση σε 5,6%, σε σύγκριση με 4,9% τον Ιούλιο.

Τον Ιούλιο 2025, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,2%, μειωμένο από 6,3% τον Ιούνιο 2025 και από 6,4% τον Ιούλιο 2024. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Ιούλιο 2025, επίσης μειωμένο από 6% τον Ιούνιο 2025 και τον Ιούλιο 2024.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,8 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιούλιο 2025.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 165.000 στην ΕΕ και κατά 170.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, η ανεργία μειώθηκε κατά 105.000 στην ΕΕ και κατά 161.000 στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία στους νέους

Τον Ιούλιο 2025, 2,8 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,2 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,4% στην ΕΕ, μειωμένο από 14,8% τον Ιούνιο 2025, και 13,9% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο από 14,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 81.000 στην ΕΕ και κατά 64.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 189.000 στην ΕΕ και κατά 155.000 στη ζώνη του ευρώ.

Για την Κύπρο δεν καταγράφονται ποσοστό για την ανεργία των νέων τον Ιούλιο, καθώς η Κύπρος παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία για το θέμα σε τριμηνιαία βάση.

Ανεργία κατά φύλο

Τον Ιούλιο 2025, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 6% στην ΕΕ, μειωμένο από 6,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 5,8%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ήταν 6,4%, μειωμένο από 6,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 6,1%, μειωμένο από 6,2% τον Ιούνιο 2025.