Περισσότερες από 48.000 άδειες προσωρινής διαμονής παραχωρήθηκαν σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων στην Κύπρο και στα μέλη των οικογενειών τους την περίοδο 1/1/2023 – 26/8/2024, σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Λευκωσίας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ο Υπουργός ανέφερε ότι για την εν λόγω περίοδο εκδόθηκαν:

  • 20.997 άδειες σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων.
  • 25.053 άδειες σε μέλη οικογενειών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.
  • 2.162 άδειες σε μέλη οικογενειών ως εξαρτώμενοι επισκέπτες (ανιόντες, σύντροφοι, τέκνα).

Συνολικά, ο αριθμός των αδειών ανήλθε σε 48.212.

Χώρες καταγωγής

Η πλειονότητα των αδειών δόθηκε σε πολίτες Ρωσίας (33.517), ενώ ακολουθούν:

  • Ουκρανία: 3.504
  • Λευκορωσία: 2.713
  • Ισραήλ: 1.957
  • Ινδία: 1.230
  • Λίβανος: 1.193
  • Καζακστάν: 336
  • Ηνωμένο Βασίλειο: 322
  • ΗΠΑ: 254
  • Κίνα: 241
  • Άλλες χώρες: 2.945

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα στοιχεία αφορούν τόσο τις άδειες προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όσο και τις άδειες οικογενειακής επανένωσης και εξαρτώμενων επισκεπτών.