Περισσότερες από 48.000 άδειες προσωρινής διαμονής παραχωρήθηκαν σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων στην Κύπρο και στα μέλη των οικογενειών τους την περίοδο 1/1/2023 – 26/8/2024, σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Λευκωσίας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ο Υπουργός ανέφερε ότι για την εν λόγω περίοδο εκδόθηκαν:

20.997 άδειες σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων.

σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων. 25.053 άδειες σε μέλη οικογενειών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.

σε μέλη οικογενειών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης. 2.162 άδειες σε μέλη οικογενειών ως εξαρτώμενοι επισκέπτες (ανιόντες, σύντροφοι, τέκνα).

Συνολικά, ο αριθμός των αδειών ανήλθε σε 48.212.

Χώρες καταγωγής

Η πλειονότητα των αδειών δόθηκε σε πολίτες Ρωσίας (33.517), ενώ ακολουθούν:

Ουκρανία : 3.504

: 3.504 Λευκορωσία : 2.713

: 2.713 Ισραήλ : 1.957

: 1.957 Ινδία : 1.230

: 1.230 Λίβανος : 1.193

: 1.193 Καζακστάν : 336

: 336 Ηνωμένο Βασίλειο : 322

: 322 ΗΠΑ : 254

: 254 Κίνα : 241

: 241 Άλλες χώρες: 2.945

Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα στοιχεία αφορούν τόσο τις άδειες προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όσο και τις άδειες οικογενειακής επανένωσης και εξαρτώμενων επισκεπτών.