Περισσότερες από 48.000 άδειες προσωρινής διαμονής παραχωρήθηκαν σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων στην Κύπρο και στα μέλη των οικογενειών τους την περίοδο 1/1/2023 – 26/8/2024, σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.
Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Λευκωσίας Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ο Υπουργός ανέφερε ότι για την εν λόγω περίοδο εκδόθηκαν:
- 20.997 άδειες σε εργαζομένους εταιρειών ξένων συμφερόντων.
- 25.053 άδειες σε μέλη οικογενειών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.
- 2.162 άδειες σε μέλη οικογενειών ως εξαρτώμενοι επισκέπτες (ανιόντες, σύντροφοι, τέκνα).
Συνολικά, ο αριθμός των αδειών ανήλθε σε 48.212.
Χώρες καταγωγής
Η πλειονότητα των αδειών δόθηκε σε πολίτες Ρωσίας (33.517), ενώ ακολουθούν:
- Ουκρανία: 3.504
- Λευκορωσία: 2.713
- Ισραήλ: 1.957
- Ινδία: 1.230
- Λίβανος: 1.193
- Καζακστάν: 336
- Ηνωμένο Βασίλειο: 322
- ΗΠΑ: 254
- Κίνα: 241
- Άλλες χώρες: 2.945
Σύμφωνα με το Υπουργείο, τα στοιχεία αφορούν τόσο τις άδειες προσωρινής διαμονής και απασχόλησης όσο και τις άδειες οικογενειακής επανένωσης και εξαρτώμενων επισκεπτών.