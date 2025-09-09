Ούτε 24 ώρες από τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για την ανάγκη η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει την ηλεκτρική διασύνδεση και ότι θα πληρώσει το οικονομικό τίμημα που της αναλογεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε, διαβεβαιώνοντας μεν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, χωρίς όμως να δηλώσει κάτι καινούριο ως προς την ετοιμότητα να πληρώσει το κράτος τα 25 εκατ. που εκκρεμούν ως ανακτήσιμα έξοδα για τον φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ).

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός επανήλθε με νέες δηλώσεις, επισημαίνοντας πως κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια το τελικό κόστος της διασύνδεσης, αλλά ούτε και τον χρόνο λειτουργίας της.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει την Κυριακή το εξής, μεταξύ αρκετών άλλων: «Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν σε καταβολές ποσών αναφορικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ζητήματα που θα διασφαλίσουν πως η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει. Αυτό που εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα καθαρή ορατότητα από την από την Κύπρο, ότι πράγματι το έργο αυτό, το θέλει και το εννοεί και καταβάλλει και το σχετικό τίμημα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και στη συνέχεια, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίον έχουμε υλοποιήσει, θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια».

Χθες το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε τα εξής:

1. Η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.

2. Τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

3. Αναφέρθηκε στη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας που συνδέεται με το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Οι ανησυχίες του Μ. Κεραυνού

Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός απάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ερωτήσεις της εκπομπής Από μέρα σε Μέρα, του ΡΙΚ1, για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε πως ενόσω είναι υπουργός Οικονομικών είναι υποχρεωμένος να ρωτά για μεγάλα επενδυτικά έργα και να αναλύει τα δεδομένα, ώστε να διασφαλίζονται η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και η αναπτυξιακή της πορεία.

Ειδικότερα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι τον απασχολούν δύο μεγάλης σημασίας θέματα: Κατά τον ίδιο, κανένας δεν γνωρίζει πόσα ακριβώς θα στοιχίσει το έργο στους καταναλωτές ρεύματος και πότε αυτό το έργο θα λειτουργήσει, προς όφελος των καταναλωτών.

Είπε πως υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις για το τελικό κόστος, κάποιες από τις οποίες μιλούν για κόστος 2 δισ. ευρώ, κάποιες για 3 δισ. ευρώ και κάποιες για δύόμιση.

Είπε ακόμα ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, παραπέμποντας εμμέσως και στα γεωπολιτικά προβλήματα, που προκαλούν καθυστερήσεις στις θαλάσσιες έρευνες αλλά και στην πόντιση του καλωδίου. Δεν έκανε, όμως, συγκεκριμένη αναφορά στο μεγάλο ζήτημα των ερευνών για βυθομετρήσεις σε διεθνή ύδατα, τις οποίες παρεμποδίζει η Τουρκία.

Επισήμανε ακόμα πως μεγάλα επενδυτικά έργα για την ενέργεια στην Κύπρο ξεκίνησαν, πολλά με καθυστέρηση, αλλά και χωρίς να ολοκληρωθούν, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η Κυβέρνηση ανησυχεί για τον κίνδυνο η ηλεκτρική διασύνδεση να έχει τις ίδιες δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία που έχουν και άλλες ενεργειακές επενδύσεις, με σημαντικότερη εκείνη στο Βασιλικό για το τερματικό αποϋγροποίησης φυσικού αερίου.