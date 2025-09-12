Στάση αναμονής τηρεί το Γενικό Λογιστήριο, σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων των κρατικών αξιωματούχων, το οποίο είναι σε ισχύ από τις 21 Αυγούστου.

Το Γενικό Λογιστήριο αναμένει την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για να ξέρει πώς να κινηθεί και πώς θα εφαρμόσει τη νομοθεσία.

Αγκάθι φαίνεται να αποτελεί η πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης στους κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι θα λαμβάνουν ένα μηνιαίο ποσό €500. Βασικά, παρόλο που η νομοθεσία αφορά κυρίως τους μελλοντικούς αξιωματούχους, δηλαδή αυτούς που θα αναλάβουν κρατικά αξιώματα μετά την ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος, το Γενικό Λογιστήριο έχει επιφυλάξεις εάν η συγκεκριμένη πρόνοια αγγίζει τελικά και κάποιους εν ενεργεία κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη και μισθό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι μελλοντικοί κρατικοί αξιωματούχοι (εκτός από τις εξαιρέσεις που αποφάσισε η Βουλή) θα λαμβάνουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους αντί από το 60ο έτος που ισχύει τώρα για τους υφιστάμενους αξιωματούχους. Παράλληλα, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος αξιωματούχους αναλάβει νέο αξίωμα. Θα λαμβάνει ένα ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη κρατική θέση.

Επιπρόσθετα, προβλέπει την οικειοθελή αποποίηση των συντάξεων που λαμβάνουν από το κράτος για όσο διάστημα κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης απέστειλε τη σχετική επιστολή στη Νομική Υπηρεσία περί τα τέλη Αυγούστου, ζητώντας να λάβει διευκρινίσεις κατά πόσο η νέα νομοθεσία συγκρούεται με τη δικαστική απόφαση του 2014 στην υπόθεση Κουτσελίνη. Τότε, το δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματική την αναστολή της σύνταξης, καθώς θεωρήθηκε περιουσιακό στοιχείο.

Σημειώνεται πως ο βασικός νόμος του 1980 προέβλεπε την αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε εν ενεργεία αξιωματούχους, ωστόσο, λόγω της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν εφαρμόστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μόλις η Νομική Υπηρεσία κοινοποίησει τη γνωμάτευση της στο Γενικό Λογιστήριο, αυτό θα μπορεί να εφαρμόσει το νέο νόμο. Με τη γνωμάτευση θα ξεκαθαρίσει το τοπίο τόσο για το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και για κάποια άλλα άρθρα, για τα οποία στο παρελθόν είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις από τη Νομική Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι για την πρόνοια της αναστολής της σύνταξης και της καταβολής ποσού €500 στην αναπομπή του νόμου στον οποίο είχε προχωρήσει τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε καλέσει τη Βουλή να προχωρήσει σε τροποποιήσεις, για να θωρακίσει συνταγματικά τον νόμο. Κάτι το οποίο δεν έπραξε η Βουλή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης υπέγραψε το νόμο.