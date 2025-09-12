Την ανάγκη για νέο μοντέλο στήριξης των εργαζομένων αντί της προσκόλλησης στον μηχανισμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), τόνισε σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε κοινωνικά δίκαιη και πολιτικά ορθή τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, υπογραμμίζοντας όμως ότι η εφαρμογή της ΑΤΑ, χωρίς σύνδεση με την παραγωγικότητα, «έρχεται σε διάσταση με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις» και «διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες».
Ο βουλευτής πρότεινε τριπλό άξονα πολιτικής:
- Γενναία φορολογική ελάφρυνση με βάση το οικογενειακό εισόδημα και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
- Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης για περίπου 65.000 πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας.
- Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές.
Όπως σημείωσε, με αυτόν τον τρόπο:
- Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ουσιαστικά, ακόμη και σε σύγκριση με την ΑΤΑ.
- Το κράτος αποφεύγει τη μόνιμη διόγκωση του μισθολογίου.
- Η οικονομία προστατεύεται από φαύλους κύκλους πληθωρισμού.
Ο κ. Νεοφύτου απέρριψε το επιχείρημα ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα μείωνε τα κρατικά έσοδα, αναφέροντας ότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως λιγότεροι φόροι δεν σημαίνουν λιγότερα έσοδα, λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της κατανάλωσης.
Καταλήγοντας, τόνισε: «Όχι σε πολιτικές που συντηρούν ανισότητες και υπονομεύουν το μέλλον. Ναι σε ριζοσπαστικές αλλαγές που δίνουν πραγματικό κέρδος στον εργαζόμενο, χωρίς να πλήττουν την οικονομία».