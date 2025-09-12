Την ανάγκη για νέο μοντέλο στήριξης των εργαζομένων αντί της προσκόλλησης στον μηχανισμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), τόνισε σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε κοινωνικά δίκαιη και πολιτικά ορθή τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, υπογραμμίζοντας όμως ότι η εφαρμογή της ΑΤΑ, χωρίς σύνδεση με την παραγωγικότητα, «έρχεται σε διάσταση με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις» και «διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες».

Ο βουλευτής πρότεινε τριπλό άξονα πολιτικής:

Γενναία φορολογική ελάφρυνση με βάση το οικογενειακό εισόδημα και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης για περίπου 65.000 πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας. Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές.

Όπως σημείωσε, με αυτόν τον τρόπο:

Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ουσιαστικά, ακόμη και σε σύγκριση με την ΑΤΑ.

Το κράτος αποφεύγει τη μόνιμη διόγκωση του μισθολογίου .

. Η οικονομία προστατεύεται από φαύλους κύκλους πληθωρισμού.

Ο κ. Νεοφύτου απέρριψε το επιχείρημα ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα μείωνε τα κρατικά έσοδα, αναφέροντας ότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως λιγότεροι φόροι δεν σημαίνουν λιγότερα έσοδα, λόγω περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης της κατανάλωσης.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Όχι σε πολιτικές που συντηρούν ανισότητες και υπονομεύουν το μέλλον. Ναι σε ριζοσπαστικές αλλαγές που δίνουν πραγματικό κέρδος στον εργαζόμενο, χωρίς να πλήττουν την οικονομία».