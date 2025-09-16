Μέχρι το τέλος του 2025 θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το σχέδιο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) στα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένονται σύντομα δύο νέες εκθέσεις για την πορεία του έργου κατασκευής τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Παράταση στο net metering

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι όσοι ενταχθούν στο net metering μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης στο net billing, εάν αυτό κριθεί πιο συμφέρον οικονομικά.

Όπως είπε, αρχικά το Υπουργείο προγραμμάτιζε να καταργήσει το net metering από την 1η Αυγούστου 2025, ωστόσο μετά από αιτήματα πολιτών η εφαρμογή παρατάθηκε για την 1η Οκτωβρίου. Με δεδομένη όμως την εκκίνηση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού από την ίδια ημερομηνία, αποφασίστηκε να δοθεί νέα παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω αλλαγές.

Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις επιδότησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Εκθέσεις για το τερματικό στο Βασιλικό

Αναφορικά με το έργο του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο Υπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη παραδοθεί δύο σημαντικές εκθέσεις στην ΕΤΥΦΑ, οι οποίες καθορίζουν την πορεία του έργου.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και τρίτη έκθεση, η μηχανολογική ανάλυση (engineering review), ενώ σε διάστημα περίπου δύο μηνών θα ολοκληρωθεί και η τέταρτη, γνωστή ως gap analysis, που αφορά τις ελλείψεις στον σχεδιασμό και στα υλικά που έχουν ήδη αγοραστεί ή τοποθετηθεί.

Όπως τόνισε, η ΕΤΥΦΑ έχει ουσιαστικά αποφασίσει πώς θα προχωρήσει το έργο, ενώ οι νέες εκθέσεις που κατατίθενται από τον σύμβουλο θα καθορίσουν τον σωστό τρόπο υλοποίησης.