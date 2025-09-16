Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών της χώρας, Eli Cohen.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Παπαναστασίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Το βράδυ, ο Υπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η Κυπριακή Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.