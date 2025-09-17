Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας από το 1976, αγγίζοντας τις 602.026, ενώ στους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους οι τουριστικές αφίξεις παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 10% ή κατά 275.528 αφίξεις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών είχε καταγραφεί και πάλι εντός του τρέχοντος έτους, τον Ιούλιο, με 589.116 αφίξεις.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 (554.923 αφίξεις), οι αφίξεις τουριστών σημείωσαν αύξηση 8,5% τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,1% (193.091) των συνολικών αφίξεων.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ αποτέλεσαν το 17,5% (105.597) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,0% (41.844), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο του 2025 ήταν για ποσοστό 86,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός.

Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο του 2024, ποσοστό 87,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο του 2025 ανήλθαν στις 238.740, σε σύγκριση με 192.756 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 23,9%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο του 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (78.915), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% (16.197), η Ρωσία με 5,1% (12.084) και η Ιταλία με 5,0% (11.824).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο του 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 91,6%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 6,7%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,4%.