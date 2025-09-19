Καθώς πλησιάζει η 1η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσουν οι εμπορικές πράξεις εντός της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, η αγωνία στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και τον Λειτουργό Αγοράς είναι στα ύψη.

Επιπλέον, πληροφορούμαστε ότι προστέθηκε τις τελευταίες μέρες μία πρόσθετη έγνοια: Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν μεταξύ των εργαζομένων στο Κέντρο Ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος στον Διαχειριστή Μεταφοράς για την εντολή που έλαβαν από τους προϊστάμενούς τους να εργαστούν -παράλληλα με τα σημερινά τους καθήκοντα- για την υποστήριξη της αγοράς ηλεκτρισμού και ειδικότερα της εξισορρόπησης ενέργειας, για την περίοδο από τις 6 το απόγευμα έως το πρωί, σε καθημερινή βάση.

Με βάση τον σχεδιασμό, τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς (μεταξύ άλλων η προημερήσια αγορά – χρηματιστήριο) θα φέρνει σε πέρας το Κέντρο Ελέγχου Αγοράς, στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Η αγορά, όμως, θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, έστω και αν το Κέντρο Ελέγχου Αγοράς δεν θα στελεχώνεται μετά τις 6 το απόγευμα καθημερινά. Προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρισμού από συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ και η λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης, ώστε αυτόματα να καταγράφονται στο λογισμικό της Αγοράς Ηλεκτρισμού οι αποκλίσεις μεταξύ της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους συμμετέχοντες στην αγορά και της πραγματικής παραγωγής και ζήτησης μετά τις 6 το απόγευμα, η διεύθυνση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ζήτησε από τους εργαζόμενους στο Κέντρο Ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα καθήκοντά τους στο Κέντρο Ελέγχου. Τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας, αφού ρυθμίζουν, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε ώρες αιχμής, την παραγωγή ηλεκτρισμού από τις κατά τόπους μονάδες της ΑΗΚ, ώστε η ζήτηση να διασφαλίζεται απρόσκοπτα.

Από τον Διαχειριστή Μεταφοράς μάς είπαν ότι αυτό που ζητήθηκε από τους λειτουργούς του κέντρου Ελέγχου είναι «μια πολύ συγκεκριμένη και περιστασιακή εργασία», η οποία δεν θα εμποδίσει την εκτέλεση της βασικής εργασίας τους για την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Από την πλευρά τους, όμως, οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ελέγχου απάντησαν στη σχετική επιστολή του Διαχειριστή με ευδιάκριτη δυσφορία, αρνούμενοι να εκτελέσουν την πρόσθετη εργασία που τουςανατέθηκε, επικαλούμενοι τα σημαντικά καθήκοντα που καλούνται να φέρουν σε πέρας τις ίδιες ώρες που ο Διαχειριστής τούς ζητά να πράττουν και κάτι άλλο.

Επικαλούνται επίσης την απουσία οποιασδήποτε εκπαίδευσής τους για την εργασία που τους ζητάται – την υστάτη- να εκτελούν. Επισημαίνουν ακόμα πως οι λειτουργοί του Κέντρου Ελέγχου είναι αποσπασμένοι (στον Διαχειριστή Μεταφοράς) υπάλληλοι της ΑΗΚ -στην οποία θα επιστρέψουν προσεχώς- και θέτουν θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφέροντος αν εμπλακούν άμεσα στην αγορά ηλεκτρισμού και τη διαχείριση απόρρητων δεδομένων των εταιρειών που θα ανταγωνίζονται την ΑΗΚ.

Η επιστολή των εργαζομένων

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι οι (πλείστοι) λειτουργοί του Κέντρου Ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος (11 από τους 14, όπως πληροφορούμαστε) απέστειλαν την Τετάρτη ενυπόγραφη επιστολή στον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον Διευθυντή Λειτουργίας Συστήματος και τον Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς, με την οποία εξηγούν γιατί δεν συναινούν στην εκτέλεση της εντολής τους να εργαστούν -παράλληλα με τα σημερινά τους καθήκοντα- στην εξυπηρέτηση της Αγοράς Εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού από 1/10/25.

Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως «η στήριξη μας για την ομαλή και επιτυχή έναρξη της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) την 1η Οκτωβρίου είναι δεδομένη, όμως σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε την ανάθεση επιπλέον καθηκόντων, που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος».

Προσθέτουν ότι «το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου αντιμετωπίζει ήδη σημαντικό και αυξανόμενο φόρτο εργασίας, ειδικά λόγω της διαχείρισης των ΑΠΕ και των αυξανόμενων προβλημάτων στο Σύστημα Παραγωγής και Μεταφοράς. Η ανάθεση λειτουργίας εξυπηρέτηση της Αγοράς Εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο σε αυτό το πλαίσιο αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές. Η προτεραιότητά μας παραμένει η ασφαλής λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος και δεν μπορούμε να εκτελούμε επιπρόσθετα καθήκοντα εις βάρος της ασφάλειας του Συστήματος».

Σε άλλο σημείο εφιστούν την προσοχή των προϊσταμένων τους σε πιθανή σύγκρουση συμφέροντος: «Ως αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΑΗΚ στον ΔΣΜΚ, οποιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων που σχετίζονται με την Αγορά και με διαδικασίες που αφορούν την ΑΗΚ, πιθανόν να δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Η εμπλοκή μας σε τέτοιες δραστηριότητες καθιστά αδύνατη την πλήρη αμεροληψία και υπονομεύει τη διαφάνεια.

Για τον λόγο αυτό, δεν είναι αποδεκτό να εκτελούμε καθήκοντα που δύνανται να θέσουν σε αμφισβήτηση την ακεραιότητά μας. Ως εκ τούτου, τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να τα αναλάβουν υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από τον ΔΣΜΚ».

Οι έντεκα λειτουργοί χαρακτηρίζουν άστοχη την αναφορά της διεύθυνσης του ΔΣΜΚ ότι «…η οποιαδήποτε παρεμπόδιση της λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης, ειδικά στο ξεκίνημά της, θα έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της ενέργειας στη χώρα μας…». Αυτή η αναφορά, σημειώνουν «αφήνει βαρύτατες αιχμές, πλήττοντας τον επαγγελματισμό και το ήθος μας. Θεωρούμε τουλάχιστον ατυχή την εν λόγω αναφορά και ζητούμε την άμεση απόσυρσή της, εκτός φυσικά και αν αποσκοπεί στη μετατόπιση ευθυνών για πιθανή μη ικανοποιητική λειτουργία της Ανταγωνιστής Αγοράς Ηλεκτρισμού». Και καταλήγουν με το εξής: «Το γεγονός ότι στο «παρά πέντε» επιχειρείται να επιφορτιστεί το προσωπικό της ΑΗΚ που είναι αποσπασμένο στο Κέντρο Ελέγχου με επιπλέον καθήκοντα, εγείρει πολλά ερωτηματικά».