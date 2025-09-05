Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ξεκινά η εμπορική λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ, σηματοδοτεί «νέα εποχή» για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς υιοθετείται ένα πλήρως ελεύθερο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Στο νέο καθεστώς, παραγωγοί, προμηθευτές και τελικοί πελάτες θα μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για τον τρόπο διαχείρισης και αποζημίωσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και διοχετεύεται στο δίκτυο.

Δικαιώματα καταναλωτών

Από την 1η Οκτωβρίου, οι τελικοί πελάτες που δεν συμμετέχουν σε κάποιο Σχέδιο συμψηφισμού ενέργειας ή άλλο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ενεργοί πελάτες ή/και αυτοκαταναλωτές ΑΠΕ. Οι ίδιοι θα μπορούν να επιλέγουν πώς θα διαχειρίζονται την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγουν, μέσω διμερών συμφωνιών είτε με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που συμμετέχει στην Αγορά, είτε με τον Προμηθευτή τους.

Οι πελάτες που είναι ήδη συμβεβλημένοι σε υφιστάμενα Σχέδια θα συνεχίσουν να τα εφαρμόζουν, ενώ μετά τη λήξη τους θα μεταβαίνουν σε καθεστώς συμψηφισμού λογαριασμών, με διάρκεια που θα καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα οι τελικοί πελάτες να μην ενταχθούν σε συμψηφισμό, αλλά να επιλέξουν καθεστώς διμερών συμφωνιών.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η ΡΑΕΚ υπενθυμίζει ότι ο πλήρης τρόπος δραστηριοποίησης των τελικών πελατών, ως ενεργών πελατών και αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ΑΠΕ, περιγράφεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2024 (Κ.Δ.Π. 376/2024). Καλεί, δε, τους ενδιαφερόμενους να ανατρέξουν σε αυτή για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους.