Την ώρα που η Βουλή επιχειρεί να τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε οι αποσπάσεις στην κρατική μηχανή να εφαρμόζονται χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τα στοιχεία της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) καταδεικνύουν πως κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων που είναι υπό το καθεστώς απόσπασης, είτε στο Δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, πέρσι μόνο για το Δημόσιο η ΕΔΥ ενέκρινε συνολικά 249 αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, έναντι 238 αποσπάσεων που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2023.

Επίσης, κατά το 2024, τερματίστηκε η απόσπαση 52 υπαλλήλων σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Παράλληλα, η ΕΔΥ ενέκρινε την απόσπαση συνολικά 17 υπαλλήλων από Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία, 23 υπαλλήλων από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σε άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και την απόσπαση 99 υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αυξημένος αριθμός απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά το 2024, οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης οι οποίοι, ελλείψει οργανικών θέσεων, στελεχώθηκαν κυρίως με δημόσιους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, οι 94 από τις συνολικά 99 τέτοιες αποσπάσεις αφορούσαν αποσπάσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Επίσης, πέρσι, τερματίστηκε η απόσπαση 15 υπαλλήλων ενώ την ίδια περίοδο ηύστερα από σύσταση του υπουργού Οικονομικών, αποφασίστηκε η απόσπαση 15 υπαλλήλων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σήμερα ο νόμος, προβλέπει, οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Η αλλαγή που ζητά ο ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ με την πρόταση νόμου επιδιώκει να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός ούτε στις αποσπάσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία. Με την πρόταση νόμου διαφωνούν ΠΑΣΥΔΥ και ΠΕΟ, με την πρώτη μάλιστα να επανέλθουν οι χρονικοί περιορισμοί των αποσπάσεων και στο Δημόσιο.

Με την πρόταση νόμου διαφωνεί το ΑΚΕΛ, το οποίο υποστηρίζει πως πρόκειται για φωτογραφικό νόμο, που θα εξυπηρετήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Την Πέμπτη η σχετική πρόταση νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής όπου θα τεθεί προς έγκριση.

Σε μια προσπάθεια να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες και αφαιρεθούν όποιες σκιές από τη νομοθετική ρύθμιση η ΔΗΠΑ θα καταθέσει τροπολογίες που θα συζητηθούν τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Οι τροπολογίες Τρυφωνίδη

Ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης προτείνει όπως η ρύθμιση της διάρκειας και των όρων ανανέωσης της απόσπασης εργοδοτουμένων σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το επιθυμεί ο αποσπασμένος και εξακολουθεί να είναι αναγκαίος.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μόνιμης παραμονής στον οργανισμό μετά τη λήξη της απόσπασης, με κένωση της αρχικής θέσης. Επίσης, προβλέπεται η άμεση επιστροφή του αποσπασμένου σε περίπτωση προαγωγής στην αρχική του υπηρεσία. Με τις τροπολογίες είχε συμφωνήσει ο ΔΗΣΥ, νοούμενου ότι αυτές θα τις υιοθετούσε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Αξίζει να σημειωθεί πως εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών είχαν εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις για τις τροπολογίες.

Η μελέτη που τρέχει

Και όλα αυτά, την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών διεξάγει ευρεία μελέτη για τον θεσμό της κινητικότητα. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών στο πλαίσιο της μελέτης η οποία ανατέθηκε σε ιδιωτικό οίκο, εξετάζονται όλες οι πτυχές του θεσμού της κινητικότητας των εργαζόμενων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην σχετική μελέτη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Υπάρχουν υπηρεσίες όπου λόγω των πολλών αποσπάσεων προσωπικού σε άλλα τμήματα, να είναι υποστελεχωμένες με αποτέλεσμα να μην είναι ομαλή η λειτουργία τους.

Εκτιμάται πως η μελέτη θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2026. Ακολούθως υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσει όλα τα ευρήματα της μελέτης και να πάρει τις τελικές αποφάσεις προτού προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο.

Στο μεταξύ, το ζήτημα της αλλαγής νομοθεσίας έθεσε και η ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).