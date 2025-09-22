Η συζήτηση για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) συνεχίζεται με παράλληλες κινήσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, χωρίς να έχει σταλεί μέχρι στιγμής πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας για νέα τριμερής συνάντηση.

Πανσυνδικαλιστική συνάντηση στις 24 Σεπτεμβρίου

Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι συντεχνίες θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων αποφάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε επέκταση ή κορύφωση των μέτρων.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι συντεχνίες δεν έχουν λάβει νέα πρόσκληση από τον Υπουργό Εργασίας για συνέχιση του διαλόγου, παρά το γεγονός ότι μετά την προηγούμενη συνάντηση υπήρχε προσδοκία για δεύτερη.

Συντονισμός εργοδοτικών οργανώσεων

Από την πλευρά τους, οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ θα συνεδριάσουν από κοινού στις 2 Οκτωβρίου, με τον ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλη Αντωνίου, να επισημαίνει ότι στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός και η λήψη αποφάσεων για βασικά ζητήματα, με προεξάρχον την ΑΤΑ, αλλά και με αναφορές σε φορολογική και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο κ. Αντωνίου απέκλεισε το ενδεχόμενο υιοθέτησης της λογικής «ΑΤΑ για όλους», τονίζοντας ότι η θέση των εργοδοτικών οργανώσεων παραμένει σταθερά αντίθετη, καθώς η εφαρμογή της «πλήττει την ανταγωνιστικότητα». Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει διάθεση για σύγκλιση με συντεχνίες και Κυβέρνηση, μέσω διαλόγου.

Προοπτικές και δυσκολίες

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν μελετήσει σενάρια προσαρμογής που συνδέουν την ΑΤΑ με την ανταγωνιστικότητα, τον πληθωρισμό και το «καλάθι του νοικοκυριού». Παρότι οι θέσεις παραμένουν διαφορετικές, εκτιμά ότι υπάρχει χώρος για συμφωνία όταν εξειδικευτούν τα μεγέθη.