Μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και με μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, ο κυπριακός τουρισμός όχι απλά άντεξε, αλλά κατάφερε να καταρρίψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το 2025 κλείνει με εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τις αφίξεις, ενώ το επόμενο διάστημα θα διαφανεί κατά πόσον αυτά τα ρεκόρ αντανακλώνται και σε πραγματικά έσοδα για τους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας.

Μια πρώτη αποτίμηση για τα έσοδα από τον τουρισμό καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα μέχρι τον Ιούνιο του 2025 καταγράφουν σημαντική άνοδο, φτάνοντας στα 1,378 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με €1,136 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο διάστημα του 2024.

Οι δύο προβληματισμοί των ξενοδόχων φαίνεται να ξεπεράστηκαν και φέτος, αφού η ανοικτή πληγή των κατεχομένων και η προσέλκυση τουριστών που φτάνουν μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου δεν φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πληρότητα των ξενοδοχείων που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Παράλληλα, ούτε η μεγάλη αύξηση σε καταλύματα τύπου Airbnb, που δεν έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, φαίνεται να επίδρασε αρνητικά στον κύκλο εργασιών των ξενοδοχείων.

Οι πρώτες ενδείξεις πάντως από τα προκαταρτικά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων ομίλων ξενοδοχείων δείχνουν πως τα έσοδα θα κινηθούν σε επίπεδα ρεκόρ και για τα ίδια τα ξενοδοχεία.

Η Leptos Calypso Hotels

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025, για έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Κύπρου, τη Leptos Calypso Hotels, που δείχνει με τον καλύτερο τρόπο πως η αύξηση στις αφίξεις τουριστών μεταφράστηκαν σε αυξημένες πληρότητες σε κυπριακά ξενοδοχεία.

Η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια αρκετών ξενοδοχείων και καταλυμάτων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Leptos Calypso Hotels στην Κύπρο περιλαμβάνουν τα ξενοδοχεία της εταιρείας Coral Beach & Resort και Thalassa Coral Bay στην Πάφο και τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας Vesta Tourist Management Limited, η οποία ενοικιάζει και διαχειρίζεται τουριστικά καταλύματα στην Πάφο.

Στην Ελλάδα η εταιρεία διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του ξενοδοχείου «Panorama Hotel», της έμμεσα θυγατρικής εταιρείας Καρκαβάτσος & Σία, στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για την πρώτη εξαμηνία του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 14,28 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 11,76 εκατομμύρια ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024. Όπως σημειώνεται από την ίδια την εταιρεία, αυτή η αύξηση οφείλεται στην καλύτερη πληρότητα των ξενοδοχείων τους, αλλά και στη βελτιωμένη τιμολογιακή απόδοση.

Ταυτόχρονα, το κέρδος ανήλθε σε 300,49 χιλιάδες ευρώ, έναντι κέρδους ύψους 3,6 χιλιάδων ευρώ την περίοδο του 2024.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από τις εργασίες του στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, από τα 14,28 εκατομμυρίων ευρώ των εσόδων, τα 12,63 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες στην Κύπρο και τα 1,64 εκατομμύρια ευρώ από αυτές στην Ελλάδα.