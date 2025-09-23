Συνολικά 16 ευρωπαίοι εταίροι από οκτώ χώρες φιλοξενούνται τις μέρες αυτές στην Πάφο από την ΕΤΑΠ και συμμετέχουν στο πρώτο θεματικό εργαστήριo για τον θρησκευτικό τουρισμό, με θέμα: Θρησκευτικοί χώροι, μνημεία και ιεροί τόποι, ως σημαντικά στοιχεία για τη βιώσιμη πολιτιστική τουριστική ανάπτυξη».

Στο εν λόγω εργαστήριο παρουσιάζονται καλές πρακτικές από όλους του εταίρους, πραγματοποιούνται εκτενείς συζητήσεις για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα θρησκευτικά αποθέματα και οι πολιτιστικές διαδρομές για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναλύονται οι δράσεις του έργου και διάφορες πρωτοβουλίες.

Το πρόγραμμα στόχο έχει να εξετάσει, να αναλύσει, να αναπτύξει και να προωθήσει πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με τον θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα πάντα τη βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα.

Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μολδαβία και Βέλγιο.

Το έργο χρηματοδοτείται 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου αναμένεται να απορροφήσει κονδύλια μέχρι 200 χιλιάδες ευρώ.

Για την Πάφο ιδιαίτερη σημαντική πρωτοβουλία αποτελούν τις δράσεις που σχετίζονται με τη προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΤΑΠ ώστε η διαδρομή στα βήματα του Αποστόλου Παύλου να εγγραφεί ως πολιτιστική διαδρομή στο Συμβούλιο της Ευρώπης.