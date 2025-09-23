Τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2025 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη της Κύπρου για τα έτη 2025-’27 , συγκεκριμένα για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον πληθωρισμό, εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων (δομικός πληθωρισμός), έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2025 αναμένεται να ανέλθει στο 3,3%, σε σχέση με 3,4% το 2024, ενώ την περίοδο 2026-27 αναμένεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3% ετησίως. Η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ οφείλεται, ως επί το πλείστο, στην αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο της εγχώριας ζήτησης καθ’ όλη την περίοδο του ορίζοντα προβλέψεων.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2025, καταγράφεται μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, κυρίως λόγω της καλύτερης από την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού, ενώ για την περίοδο 2026-2027 δεν αναμένεται διαφοροποίηση.

Ο πληθωρισμός (στη βάση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΤΚ) προβλέπεται να υποχωρήσει στο 1% το 2025, σε σύγκριση με 2,3% το 2024 και να ανέλθει στο 2% το 2026 και 2,2% το 2027.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2025, καταγράφεται προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, η οποία οφείλεται κυρίως στη σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, λόγω της αρνητικότερης από την αναμενόμενη πορείας κατά τους πιο πρόσφατους μήνες. Οφείλεται επίσης στη σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία. Η προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού για το 2027 κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην προς τα κάτω αναθεώρηση στις τιμές της ενέργειας.

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων για το ΑΕΠ την περίοδο 2025-27, αυτές τείνουν συνολικά να είναι ελαφρώς προς τα κάτω. Καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με την πιθανή έμμεση επίδραση στις εξαγωγές κυπριακών υπηρεσιών λόγω δυσμενέστερου, από το αναμενόμενο, εξωτερικού περιβάλλοντος κυρίως λόγω της αβεβαιότητας σε σχέση με την παγκόσμια εμπορική πολιτική. Ανοδικοί κίνδυνοι συνδέονται με τη προβλεπόμενη θετική επίδραση της φορολογικής μεταρρύθμισης στην ιδιωτική κατανάλωση από το 2026, υψηλότερους από τους αναμενόμενους μισθούς και υψηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Προκύπτουν επίσης από χαμηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές ενέργειας, μεταξύ άλλων, λόγω ενδεχόμενων θετικών γεωπολιτικών εξελίξεων.