Ανθεκτική παρουσιάζεται η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών στην Κύπρο, επιδεικνύοντας δυναμική στις πολλαπλές εξωτερικές διαταραχές, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ.

Οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Σεπτέμβριος 2025) αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης (δηλαδή της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών) είναι ένας βασικός παράγοντας που αυξάνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Όταν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ξοδεύουν περισσότερα, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή, υψηλότερες πωλήσεις και εν τέλει σε αύξηση του συνολικού πλούτου μιας χώρας.

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2025, σύμφωνα με την εκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να ανέλθει στο 3,3%, σε σχέση με 3,4% το 2024, ενώ την περίοδο 2026-27 αναμένεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3% ετησίως.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2025, καταγράφεται μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, κυρίως λόγω της καλύτερης από την αναμενόμενη πορεία του τουρισμού, ενώ για την περίοδο 2026-2027 δεν αναμένεται διαφοροποίηση.

Οι εκτιμήσεις των τεχνοκρατών αναφέρουν ότι την εγχώρια ζήτηση αναμένεται να στηρίξει η άνοδος στην ιδιωτική κατανάλωση λόγω της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της εξομάλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων και της ανθεκτικότητας που συνεχίζει να καταγράφει η αγορά εργασίας.

H ιδιωτική κατανάλωση, παρά την αναμενόμενη ομαλοποίηση στον ρυθμό αύξησής της τα επόμενα έτη, προβλέπεται να παραμείνει σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης.

Η σημασία των έργων υποδομής

Επίσης, σημαντική συνεισφορά στην εγχώρια ζήτηση αναμένεται κυρίως από τις υπό εξέλιξη μεγάλες μη οικιστικές ιδιωτικές επενδύσεις, όπως έργα υποδομής για στήριξη της ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης και άλλα μεταρρυθμιστικά έργα στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, σε μικρότερο βαθμό, από τις οικιστικές επενδύσεις.

Παρά την αβεβαιότητα στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και τη συνεπακόλουθη αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, δεν αναμένεται σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στις επενδύσεις ή στην ιδιωτική κατανάλωση, λόγω του πολύ περιορισμένου εμπορίου αγαθών της κυπριακής οικονομίας με τις ΗΠΑ.

Συμβολή στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ έχει και ο τουρισμός, με ιδιαίτερα σημαντική άνοδο στους τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεχιζόμενη στήριξη των καθαρών εξαγωγών αναμένεται επίσης από τον τομέα της τεχνολογίας και των αυξημένων συναφών εξαγωγών υπηρεσιών για τη χρήση διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property)

Πληθωρισμός και ανεργία

Ο πληθωρισμός (στη βάση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΤΚ) προβλέπεται να υποχωρήσει στο 1% το 2025 σε σύγκριση με 2,3% το 2024 και να ανέλθει στο 2% το 2026 και 2,2% το 2027.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2025, καταγράφεται προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, η οποία μείωση οφείλεται κυρίως στην σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, στη σημαντική προς τα κάτω αναθεώρηση των τιμών των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική που καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία.

Η προς τα κάτω αναθεώρηση του πληθωρισμού για το 2027 κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην προς τα κάτω αναθεώρηση στις τιμές της ενέργειας. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να στηρίζει την κυπριακή οικονομία και να καταγράφει σημαντική ανθεκτικότητα.

Η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 4,6% του εργατικού δυναμικού το 2025, σε σχέση με 4,9% το 2024. Σε σχέση με τις προβλέψεις Ιουνίου 2025, καταγράφεται μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο ποσοστό ανεργίας το 2025 καθώς και οριακή προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 λόγω της προς τα πάνω αναθεώρησης του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το 2025.