Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα στο συνταξιοδοτικό ζήτημα του ΡΙΚ, με την καταβολή αποζημιώσεων σε 18 πρώην υπαλλήλους που είχαν αφυπηρετήσει στο παρελθόν. Πρόκειται για εργαζομένους των οποίων εκκρεμούσε η αναγνώριση προϋπηρεσίας έκτακτης απασχόλησης.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη συμφωνία που συνομολογήθηκε τον Μάρτιο 2025, έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις. Η συμφωνία καθόρισε το πλαίσιο για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού, που για χρόνια ταλάνιζε τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση, τις Συντεχνίες και το προσωπικό του ΡΙΚ.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας είχε η Προεδρία της Δημοκρατίας, σε στενή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ, τον Γενικό Διευθυντή, το Τμήμα Προσωπικού και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ιδρύματος.

Οι καταβολές

Οι σημερινοί δικαιούχοι αποτελούν το δεύτερο γκρουπ συνταξιούχων που αποζημιώνεται. Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες πριν, η καταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στους αφυπηρετήσαντες του 2023.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπολογισμού, από Αναλογιστικό Οίκο, των δικαιωμάτων όσων υπαλλήλων αφυπηρέτησαν το 2024 και το 2025, καθώς και των εν ενεργεία εργαζομένων.

Τα επόμενα βήματα

Η σημερινή καταβολή θεωρείται ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη διευθέτηση των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων. Η εξέλιξη βάζει τέλος σε μια χρόνια αβεβαιότητα που ταλαιπωρούσε προσωπικό και συνταξιούχους του ΡΙΚ, ενώ η Διοίκηση τονίζει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με συνέπεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΡΙΚ διαβεβαιώνουν ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις Συντεχνίες, θα ολοκληρώσουν όλα τα βήματα εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, δίνοντας οριστική λύση στο συνταξιοδοτικό ζήτημα του Ιδρύματος.