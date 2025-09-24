Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Εμπορίου εξετάζει παράπονα εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου που φέρεται να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς πελάτες. Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της ΥΠΚ, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση ερευνάται βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Παράπονα καταναλωτών

Η διερεύνηση ξεκίνησε έπειτα από αναφορές του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για μεγάλο αριθμό παραπόνων σχετικά με οργανωμένα ταξίδια και τη δυσκολία επιστροφής χρημάτων στους πελάτες.

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι αξιολογούνται όλα τα δεδομένα, όπως το κόστος για τους καταναλωτές που μένουν εκτεθειμένοι, αλλά και το ζήτημα των εγγυητικών επιταγών.

Συνεργασία με τον ACTTA

Ο Διευθυντής της ΥΠΚ σημείωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), με στόχο την ενεργοποίηση του μηχανισμού προστασίας από αφερεγγυότητα, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πελατών.

ΚΥΠΕ